Laut Anklage hat es ihn erregt, insbesondere vor Frauen sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Doch es gibt noch eine Reihe anderer Taten, wegen denen sich ein Mann aus dem AK-Land vor dem Landgericht verantworten muss.

Im Supermarkt, im Zug, im Modegeschäft: Der 44-Jährige aus dem Kreis Altenkirchen, der sich jetzt vor dem Landgericht Koblenz verantworten muss, findet laut Anklage offenbar großen Gefallen daran, sich in aller Öffentlichkeit die Hose zu öffnen, sein Glied zu entblößen und zu masturbieren. „Wenn andere zuschauen, erregt ihn das sexuell“, so die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt.

Es ist eine ganze Reihe von Vorwürfen, die der Anklagevertreter vor der 10. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richterin Julia Rau erhebt. Zwei weitere Richterinnen und zwei Schöffen komplettieren das Gremium. Und das Quintett muss sich einiges anhören. Bei der überwiegenden Anzahl der Delikte, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden, handelt es sich um Diebstahl oder auch räuberischen Diebstahl. Oftmals ist der Schaden gering, zum Teil soll er aber auch ein Messer bei sich geführt haben.

Randale in Wissener Supermarkt

So zitiert der Staatsanwalt einen Fall, der sich im September 2023 in einem Supermarkt in Wissen zugetragen haben soll. Hier soll der Beschuldigte an der Wursttheke einen Einkauf getätigt haben, die Ware dann aber in seine Jackentasche gesteckt haben, um sie ohne zu bezahlen aus dem Laden herauszuschaffen. Von einem Zeugen darauf angesprochen, soll der 44-Jährige handgreiflich geworden sein, um das Geschäft verlassen zu können.

Seine exhibitionistischen Handlungen, über die das Gericht zu urteilen hat, haben laut Anklage zwischen Juni und Dezember 2023 stattgefunden. So habe er sich unter anderem in einem Regionalzug von Au/Sieg in Richtung Altenkirchen selbst befriedigt, eine Frau im Zugwaggon und eine Schaffnerin wurden zu Zeuginnen. In einem Bekleidungsgeschäft sei der damals Wohnungslose ähnlich aufgetreten, habe zusätzlich einer erschrockenen Frau mit der Hand ans Gesäß gefasst. Weitere Fälle von Erregung öffentlichen Ärgernisses soll es auf Bahnsteigen gegeben haben, einen auch in einem Discounter in Kirchen. „Er hat die Angst der anderen billigend in Kauf genommen“, so der Staatsanwalt.

Der Staatsanwalt zitiert aus der Anklageschrift.

Der Angeklagte, auch das kommt beim Prozessauftakt zur Sprache, leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Handelt es sich also um krankheitsbedingte Taten? Die Kammer wird im Verlauf des Prozesses zu prüfen haben, ob der Angeklagte die Taten im Zustand verminderter oder sogar aufgehobener Schuldfähigkeit begangen hat. Außerdem wird die Kammer sich mit der Prüfung möglicher Anordnungen von Maßregeln der Besserung und Sicherung auseinandersetzen, wie es im Juristendeutsch heißt. Es steht also auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung im Raum. Der Prozess wird Anfang September fortgesetzt. Aufgrund der Vielzahl von Vorwürfen und damit verbunden wohl auch einer Reihe von Zeugenvernehmungen sind noch sieben Termine angesetzt. Ein Urteil könnte also erst im Oktober fallen.