Entsetzen in Ingelbach Hat ein Wolf nahe eines Kindergartens Tiere gerissen? Gaby Wertebach 16.11.2025, 09:00 Uhr

i Hobby-Schafzüchter Mario Jung aus Ingelbach ist fassungslos. Drei seiner Dorperschafe sind offenbar einem Wolf zum Opfer gefallen. Gaby Wertebach

Ein mutmaßlicher Wolfsriss in Ingelbach hat die Menschen in der kleinen Westerwaldgemeinde alarmiert. Drei Dorperschafe sind dabei verendet. Ganz in der Nähe des „Tatorts“ befindet sich der örtliche Kindergarten.

Hobbyschafzüchter Mario Jung züchtet seit 2021 im Westerwald Dorperschafe, eine ursprünglich aus Südafrika stammende Schafrasse. Die Herde weidet auf den Wiesen von Thomas Quast in Ingelbach. Beim Besuch unserer Zeitung am Samstagnachmittag steht Mario Jung das Entsetzen noch ins Gesicht geschrieben.







