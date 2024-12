Vorfall wird untersucht Hat ein Wolf in Kescheid drei Schafe getötet? 23.12.2024, 11:44 Uhr

i War es ein Wolf? Diese Frage soll nach einem Vorfall mit drei toten Schafen in Kescheid geklärt werden. Christian Charisius. dpa

Hat erneut ein Wolf Nutztiere gerissen? Dieser Verdacht wird überprüft, nachdem am vergangenen letzten Adventswochenende drei tote Schafe in Kescheid (VG Altenkirchen-Flammersfeld) entdeckt wurden. Eine DNA-Analyse soll Klarheit bringen.

Hat ein Wolf am vergangenen letzten Adventswochenende drei Schafe im Gemeindegebiet Kescheid gerissen? Diesen Verdacht prüft das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo), nachdem am Samstag ein entsprechender Fall gemeldet wurde. Noch am selben Tag seien die toten Schafe begutachtet worden, wie das Kluwo mitteilt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen