Vorfall in VG Daaden-Herdorf
Hat ein Wolf im Westerwald zwei Ziegen getötet?
Nach dem Fund zweier toter Ziegen wird geprüft, ob ein Wolf die Nutztiere getötet hat. (Symbolbild)
Nach dem Fund zweier toter Ziegen wird geprüft, ob ein Wolf die Nutztiere getötet hat. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod/dpa

Zwei tote Ziegen sind aus einer Haltung in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gemeldet worden. Hat der Wolf die Nutztiere auf dem Gewissen? Darüber soll nun eine DNA-Analyse Klarheit bringen. 

Lesezeit 1 Minute
Erneut könnte ein Wolf im Westerwald Nutztiere getötet haben. Bereits am Donnerstag wurde aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ein Schadensfall mit zwei toten Ziegen gemeldet, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf am Montag mitteilte. Noch am gleichen Tag wurden bei der Begutachtung durch Experten DNA-Abstriche genommen und zur Analyse an das Senckenberg-Institut übermittelt.
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