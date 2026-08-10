Vorfall in VG Daaden-Herdorf Hat ein Wolf im Westerwald zwei Ziegen getötet? Michael Fenstermacher 10.08.2026, 19:00 Uhr

i Nach dem Fund zweier toter Ziegen wird geprüft, ob ein Wolf die Nutztiere getötet hat. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Zwei tote Ziegen sind aus einer Haltung in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gemeldet worden. Hat der Wolf die Nutztiere auf dem Gewissen? Darüber soll nun eine DNA-Analyse Klarheit bringen.

Erneut könnte ein Wolf im Westerwald Nutztiere getötet haben. Bereits am Donnerstag wurde aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ein Schadensfall mit zwei toten Ziegen gemeldet, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf am Montag mitteilte. Noch am gleichen Tag wurden bei der Begutachtung durch Experten DNA-Abstriche genommen und zur Analyse an das Senckenberg-Institut übermittelt.







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