Ein Betreuer sollte sich um eine Frau im Oberkreis kümmern. Sieben Wochen nach seinem letzten Besuch wird sie stark abgemagert ins Krankenhaus gebracht und verstarb. Ob der Betreuer Mitschuld an ihrem Tod hat, klärte das Amtsgericht in Betzdorf.

Diejenigen, die den 29. Juli 2022 selbst am Ort des Geschehens miterlebt haben, berichten von einem starken Gestank, der von der Wohnung der 62-Jährigen aus dem zweiten Stock ausging. In ihrem Bett, eingekotet und in Urin, lag die Frau dehydriert und stark abgemagert. Sie wird schnell in ein Krankenhaus gebracht, ist kaum noch ansprechbar. Doch jede Hilfe kommt für sie zu spät. Am 1. August stirbt die Frau.

Nun muss sich ihr Betreuer Manuel G. (Name geändert) wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Betzdorf verantworten. Hat er seine Sorgfaltspflichten gegenüber der Frau vernachlässigt? Manuel G. lässt eine Erklärung durch seinen Verteidiger vorlesen. Er habe die Frau das letzte Mal am 8. Juni 2022 besucht. Da sei sie klar ansprechbar gewesen und mental in einem guten Zustand. Nach Fäkalien oder Urin habe es in der Wohnung damals nicht gerochen. Die Frau habe ihm erzählt, sie sei vor ein paar Wochen gestürzt, benötige aber keine ärztliche Hilfe. Sie habe an diesem Tag im Bett gelegen, die Decke hoch bis zum Hals gezogen, sodass nicht erkennbar gewesen ist, ob die Frau eine Verletzung hatte. Auch habe sie Arme und Beine unter der Decke bewegt, um zu beweisen, dass es ihr gut gehe.

Obduktion der Frau zeigt, wie krank sie bereits gewesen ist

Seit mittlerweile 24 Jahren sei Manuel G. als Berufsbetreuer tätig, könne also auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, so sein Verteidiger. Zudem sei dem Berufsbetreuer die Handhabe der zu betreuenden Person eingeschränkt. So sei er etwa nicht berechtigt, eigene Untersuchungen an der Frau vorzunehmen. Auch das Anheben der Bettdecke sei ihm nicht gestattet gewesen, das würde in die Privatsphäre der Frau eingreifen.

Doch woran ist die 62-Jährige gestorben? Eine Obduktion habe ergeben, dass die Frau an einem metastasierenden Lungenkarzinom gelitten habe. Zudem seien bei der Frau Druckgeschwüre – sogenannte Dekubiti – festgestellt worden, auch Läsionen und ein freiliegender Knochen. „Normalerweise können bei regelmäßiger Lagerung solche Liegegeschwüre vermieden werden“, sagt ein Rechtsmediziner vor Gericht. Allerdings können solche Geschwüre auch in kurzer Zeit von drei bis vier Wochen entstehen. Diese müssen also nicht zwangsläufig beim letzten Besuch von Manuel G. bei der Frau vorhanden gewesen sein.

Krebs war bereits weit fortgeschritten

Auch merkt der Gerichtsmediziner an, dass sowohl die Finger- als auch Fußnägel der Frau gepflegt gewesen seien. Das passe nicht dazu, dass die Frau nicht mehr in der Lage gewesen sei, sich um sich selbst zu kümmern. Der Rechtsmediziner merkt noch an, dass selbst durch Bewegen und Wenden der Frau, die Erkrankung nicht aufzuhalten gewesen wäre. Dafür sei die Grunderkrankung – der Krebs – zu weit fortgeschritten gewesen.

Doch wie schlimm ist die Wohnsituation der Frau tatsächlich gewesen? Zwei Bewohner des Hauses, in dem die Frau lebte, wurden vor Gericht als Zeugen geladen. Der Erste berichtet, dass die Wohnung schon Monate vor ihrem Tod unordentlich gewesen sei. Bereits im Februar 2022 habe es in der Wohnung gestunken. Er habe auf Wunsch der Frau einen Zweitschlüssel anfertigen lassen, Einkäufe für sie erledigt. Ein weiterer Zeuge habe sich ebenfalls regelmäßig um sie gekümmert, für sie Lebensmittel gekauft. Den Zustand der Frau beschreibt er als schlimm. „Sie konnte kaum laufen, kaum essen“, sagt er. Lebensmittel habe sie nicht mehr angerührt. Es sei so, als ob sie sterben wollte, sagt der zweite Zeuge. An jenem 8. Juni war er zusammen mit dem Berufsbetreuer in der Wohnung der Frau. Übereinstimmend mit Manuel G. berichtet er, dass sich die Frau normal bewegen konnte. Nur dass sie die Beine bewegt haben soll, könne er nicht bestätigen.

Droht Manuel G. nun eine Strafe?

Wie ist Manuel G. nun zu bestrafen? Kann er haftbar gemacht werden dafür, dass er sich nicht gut genug um die Frau gekümmert hat? Die Staatsanwaltschaft sieht das ganz klar so. Es sei durchaus erkenntlich gewesen, dass sich die Frau in einer Notsituation befunden hätte und sich nicht mehr selbst versorgen konnte. Schon im Februar, als einer der Zeugen die Frau vom Sofa ins Bett gebracht hatte, habe es nach Kot und Urin in der Wohnung gerochen. Schon damals hätte ein Beschluss erlassen werden sollen, der Frau zu helfen. Es hätte auch auffallen müssen, dass die Frau immer dünner geworden sei. Wegen fahrlässiger Körperverletzung fordert die Staatsanwältin eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 70 Euro, also 4200 Euro. Zudem solle Manuel G. die Kosten des Verfahrens tragen.

Verteidiger plädiert für Freispruch

Sein Verteidiger sieht das hingegen ganz anders. „Ich bin etwas erstaunt über den Antrag der Staatsanwältin“, sagt er. Es gehe nicht darum, ob Liegegeschwüre entstanden seien, sondern ob sie dadurch Schmerzen empfunden habe. Und dies lasse sich nicht zweifelsfrei nachweisen. Der Verteidiger forderte deshalb den Freispruch seines Mandanten.

Nach einer kurzen Pause spricht die Richterin den Angeklagten frei. „Wir müssen uns die Frage stellen, welchen Vorwurf wir hier stellen“, sagt sie. Was er in der Situation machen sollte, sei nicht der Vorwurf. Deshalb erklärt sie den Anwesenden – neben dem Angeklagten sind auch ein Dutzend Zuschauer mit im Raum – wie bei einem Körperdelikt schulmäßig vorgegangen wird. Ist dieser „erfolgreich“? Ja, denn die Patientin ist am Ende gestorben. Liegt Unterlassung vor? Ja, denn niemand hat in der Situation eingegriffen. Wäre eine „Erfolgsverhinderung“ möglich gewesen? Nein, eine Verzögerung wäre möglich gewesen, aber man hätte den Tod nicht verhindern können.

Richterin sieht keine Anhaltspunkte für fahrlässige Körperverletzung

Zudem müsse für eine Verurteilung zumindest eine Quasi-Kausalität gegeben sein. Sprich, dass sein Unterlassen zur Hilfe zwar nicht der Hauptgrund, aber doch als Teilursache für ihr Ableben gesehen werden kann. Das sieht die Richterin nicht so. Es sei für Manuel G. nicht vorhersehbar gewesen, dass sich die Druckgeschwüre bei der Frau bilden würden.