Volltreffer in Niederfischbach
Hat Amor den Schützenkönig so treffsicher gemacht?
Phillip und Jenny haben sich auf der Niederfischbacher Kirmes kennen und lieben gelernt.
Phillip und Jenny haben sich auf der Niederfischbacher Kirmes kennen und lieben gelernt.
Gaby Wertebach

Die Niederfischbacher Kirmes hat Phillip Skworzow und Jenny Eweler zusammengeführt. Den Heiratsantrag macht die frisch gekrönte Majestät seiner Liebsten vor versammelter Festgesellschaft.

Lesezeit 3 Minuten
Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die würde selbst ein Romantiker für kitschig halten. Die Geschichte von Jenny Eweler aus Bielefeld und Phillip Skworzow aus Niederfischbach gehört auf jeden Fall dazu. Kennengelernt haben sich die beiden dort, wo man eher an Bratwurst, Bier und Karussells denkt als an die große Liebe.

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