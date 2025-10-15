Diskussionen in der Kreisstadt Hat AfD Interesse an Altenkirchener Landjugendakademie? 15.10.2025, 20:00 Uhr

i Die Evangelische Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen soll veräußert werden. Doch wer erhält den Zuschlag? Julia Hilgeroth-Buchner

Die Landjugendakademie in Altenkirchen soll verkauft werden. Das ist nichts Neues. Neu ist dagegen ein Gerücht, das sich in der Kreisstadt hartnäckig hält. Ist die AfD an der Immobilie interessiert? Wir haben vor Ort nachgefragt.

In den vergangenen Tagen haben unsere Redaktion Anrufe erreicht. Mit einiger Besorgnis wurde nachgefragt, ob es stimme, dass die AfD die Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen kaufen wolle. Wir haben das Gerücht auf den Prüfstand gestellt und bei der evangelischen Einrichtung nachgehakt.







Artikel teilen

Artikel teilen