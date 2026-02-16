Formation mit diesem Background gibt es nur einmal im „AK-Land“. Zum runden Geburtstag gibt es gleich zwei Konzerte in Betzdorf unter dem Motto „Alles ist jetzt“.
„Haste Töne“ ist kein Chor von der Stange. Diese Formation mit diesem Background gibt es nur einmal im „AK-Land“. Der Chor aus Betzdorf-Bruche unter der Leitung von Markus Neuroth bringt Frauen und Männer zusammen auf die Bühne, die begeistern, die beeindrucken und Konzerte singen, über die Tage später noch gesprochen wird.