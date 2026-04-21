Jubiläumskonzerte in Betzdorf „Haste Töne“ begeistern mit Emotionen pur Claudia Geimer 21.04.2026, 15:00 Uhr

i "Haste Töne" begeistern mit Emotionen pur in zwei ausverkauften Jubiläumskonzerten. Claudia Geimer

Grandioser Auftritt vor rund 1400 Zuhörern in der zweimal ausverkauften Stadthalle. Das Publikum feiert das rund 50-köpfige Ensemble und Chorleiter Markus Neuroth mit frenetischem Applaus und anerkennenden Zurufen.

„Emotional“ – das ist das Wort, was am häufigsten im Zusammenhang mit den beiden Jubiläumskonzerten von „Haste Töne“ fällt. Die jungen Frauen und Männern haben bei den Auftritten vor insgesamt 1400 Zuhörern in der zweimal ausverkauften Betzdorfer Stadthalle ihr Herz auf der Bühne gelassen.







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