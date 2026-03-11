Katzenschicksal aus Betzdorf
Happy End nach Unfall: Katze Hope ist nun adoptiert
Die Pflegeeltern Fabienne und David Moog (links) mit den Adoptanten Nicole und Daniel Jung. Katze Hope ist nun im neuen Zuhause
Die Pflegeeltern Fabienne und David Moog (links) mit den Adoptanten Nicole und Daniel Jung. Katze Hope ist nun im neuen Zuhause eingezogen.
Amneris Bürschel

Die Überlebenschancen waren nach einem schweren Unfall für Katze Hope gering, doch sie fand Hilfe bei Betzdorfer Polizisten und wurde liebevoll aufgepäppelt. Sie geht nun mit drei Beinen durchs Leben und ist bei ihrer neuen Familie eingezogen.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt gute Nachrichten von Katze „Hope“ aus Betzdorf – sie ist bei ihrer neuen Familie eingezogen. Unsere Zeitung hatte über das bewegte Katzenschicksal des gerade mal einjährigen Tieres berichtet. Hope war schwer verletzt in Betzdorf gefunden worden und wurde von Polizeikommissarin Fabienne Moog (26) und ihrem Mann David (28), der ebenfalls bei der Polizeiinspektion Betzdorf als Polizeikommissar arbeitet, liebevoll aufgepäppelt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren