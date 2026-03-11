Katzenschicksal aus Betzdorf Happy End nach Unfall: Katze Hope ist nun adoptiert Annika Stock 11.03.2026, 06:00 Uhr

i Die Pflegeeltern Fabienne und David Moog (links) mit den Adoptanten Nicole und Daniel Jung. Katze Hope ist nun im neuen Zuhause eingezogen. Amneris Bürschel

Die Überlebenschancen waren nach einem schweren Unfall für Katze Hope gering, doch sie fand Hilfe bei Betzdorfer Polizisten und wurde liebevoll aufgepäppelt. Sie geht nun mit drei Beinen durchs Leben und ist bei ihrer neuen Familie eingezogen.

Es gibt gute Nachrichten von Katze „Hope“ aus Betzdorf – sie ist bei ihrer neuen Familie eingezogen. Unsere Zeitung hatte über das bewegte Katzenschicksal des gerade mal einjährigen Tieres berichtet. Hope war schwer verletzt in Betzdorf gefunden worden und wurde von Polizeikommissarin Fabienne Moog (26) und ihrem Mann David (28), der ebenfalls bei der Polizeiinspektion Betzdorf als Polizeikommissar arbeitet, liebevoll aufgepäppelt.







