Maltesermischling vermittelt Happy End für ausgesetzten Hund vom Wiesental Sonja Roos 08.01.2026, 15:00 Uhr

i Der im September im Wiesental in Altenkirchen ausgesetzte Maltesermischling hat ein neues Zuhause gefunden. Kerstin Löbnitz Steiger

Der Vorfall hatte Anfang September für Kopfschütteln und großes Unverständnis gesorgt: Ein etwa zehn Jahre alter Jungen hatte in Altenkirchen im Wiesental einen kleinen Maltesermischling an einen Baum angebunden und war danach einfach fortgegangen. Zeugen hatten den Vorfall bemerkt, doch der Junge war schon in Richtung Altenkirchener Innenstadt verschwunden.







