Überraschung in der Kreisstadt: Nach sechs Jahren Wäller Buchhandlung möchten Solveig Ariane Prusko und ihr Mann Klaus-Joachim Prusko neue Wege gehen. „Wir möchten uns mehr Zeit für und wollen das Leben mehr genießen. Die sechs Jahre Wäller Buchhandlung waren wunderbar, aber auch kräftezehrend. Jetzt sind wir mal wieder für uns da“, nennt Solveig Ariane Prusko Gründe für die Geschäftsaufgabe. Ende Juni 2025 wird das bundesweit tätige Buchhandelsunternehmen Thalia die örtliche Wäller Buchhandlung in der Wilhelmstraße 45 übernehmen, wie Thalia und die Pruskos mitteilen, nachdem unsere Zeitung einen Fragenkatalog an das Ehepaar gerichtet hatte.

Die geplante Übergabe hatte sich schon länger in der Kreisstadt herumgesprochen, der Name Thalia ist aber eine Überraschung. Die Buchhandlung schließt zum 21. Juni, die Wiedereröffnung im neuen Look ist von Thalia Ende Juli geplant.

„Das wird eine ganz neue Herausforderung für mich, ein neuer interessanter Lebensabschnitt mit freien Wochenenden“, sagt Solveig Prusko. „Wir können somit auch mehr Zeit miteinander verbringen und so wieder mehr tolle Ausflüge unternehmen“ Sie selbst arbeitet seit einigen Monaten in der Kreisverwaltung Altenkirchen und ergänzt das Team des Landratsbüros. Der 75-Jährige Klaus-Joachim Prusko wird seinen Kunden auch nach der Übernahme noch einige Zeit mit kompetenter Beratung rund ums Buch zur Verfügung stehen.

i Solveig Ariane Prusko und ihr Mann Klaus-Joachim Prusko möchten nach sechs Jahren Wäller Buchhandlung neue Wege gehen. K.-J. Prusko

„Wir sind sehr froh darüber, mit Thalia nicht nur einen Nachfolger, sondern einen deutschlandweit bekannten, professionellen Partner mit großem Händlernetz und hoher Onlineshop-Kompetenz für die Kreisstadt Altenkirchen gewonnen zu haben“, berichtet Solveig Prusko. Ihr Mann verrät: „Ich freue mich über das partnerschaftliche Miteinander und darauf, in der Übergangszeit die neue Buchhandlungsleitung noch einige Zeit vor Ort zu begleiten. Denn die Gespräche mit den Kundinnen und Kunden sind das, was mir an der Buchhändlerarbeit am meisten Spaß macht und mich fit hält.“

„Es ist schön, zu sehen, wie sich unser Geschäft nach gut sechs Jahren in der Region Westerwald etabliert hat, und wir sind stolz, dass wir hier in Altenkirchen einen beliebten Treffpunkt rund ums Buch geschaffen haben“, resümieren die Pruskos.

i Sagt dem Buchhandel adé: Solveig Ariane Prusko ist mittlerweile seit einigen Monaten in der Kreisverwaltung Altenkirchen tätig und ergänzt das Team des Landratsbüros. Roos Sonja. Sonja Roos

Auch Christian Schumacher, der als Bereichsleiter unter anderem für die Buchhandlung in Altenkirchen verantwortlich ist, freut sich auf die Fortführung der Buchtradition. „Dass wir den Kundinnen und Kunden weiterhin direkt in der Innenstadt eine Buchhandlung ermöglichen können, freut uns sehr.“ Zukünftig wird das kontaktlose Zahlen über die App-Funktion „Scan & Go“ sowie weiterhin die Möglichkeit, online bestellte Waren in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse liefern zu lassen, möglich sein. Regelmäßige Veranstaltungen in der Buchhandlung sind weiterhin geplant. Von der Wäller Buchhandlung ausgestellte Gutscheine behalten ihre Gültigkeit und können im Rahmen der gesetzlichen Gültigkeitsdauer auch weiter ab Ende Juli vor Ort eingelöst werden.