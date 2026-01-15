IHK-Chefin zur aktuellen Lage Handel bleibt auch im Kreis Altenkirchen Sorgenkind Markus Eschenauer 15.01.2026, 12:00 Uhr

i Kristina Kutting ist IHK-Regionalgeschäftsführerin und in dieser Funktion zuständig für die Landkreise und Neuwied und Altenkirchen. Markus Eschenauer

Die Situation für die Wirtschaft in Deutschland ist derzeit alles andere als rosig. Auch im AK-Land haben Unternehmen Herausforderungen zu bewältigen. Doch wie ist die Lage genau? Und was muss sich ändern? Eine Expertin gibt ihre Einschätzung.

Die Prognosen für die Wirtschaft sind weiterhin nicht besonders gut, vielerorts hört man Hiobsbotschaften, die Erwartungen an die Politik sind hoch, werden aber nicht unbedingt erfüllt. Hohe Kosten, Bürokratie und fehlende Planungssicherheit sind Schlagworte, die die Unternehmen auch in der Region umtreiben.







