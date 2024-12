Sachstand im Bauausschuss Hamms Grundschule wächst bald um ein ganzes Stockwerk 02.12.2024, 15:00 Uhr

i Die Grundschule Hamm platzt fast aus allen Nähten, derzeit werden einige der Kinder in Containern unterrichtet. Darum plant die Verbandsgemeinde als Träger die Erweiterung des Gebäudes. Zudem soll eine neue Mensa gebaut werden. Sonja Roos

In Hamm wird die Grundschule erweitert, um den wachsenden Schülerzahlen Rechnung zu tragen. Dazu plant die Verbandsgemeinde als Träger auch den Neubau einer Mensa. Über beide Projekte wurde jüngst im Bauausschuss diskutiert.

In Hamm platzt wie vielerorts die Grundschule aus allen Nähten. Schon länger werden Teile der Klassen in Containern unterrichtet. Daher hat die Verbandsgemeinde als Träger beschlossen, das Gebäude aufzustocken und in diesem Zuge auch eine Mensa anzubauen, um auch den Anspruch auf Ganztagsbetreuung gewährleisten zu können (wir berichteten).

