Feierliche Ernennung im VG-Rat Hamms Bürgermeister auf dem Sprung zur zweiten Amtszeit Sonja Roos 09.12.2025, 16:00 Uhr

i Der Erste Beigeordnete der VG Hamm, Udo Seilder (links), übergab die Ernennungsurkunde an den wiedergewählten Bürgermeister Dietmar Henrich, dessen neue Amtszeit am 1. Januar 2026 beginnt. Sonja Roos

Hamms VG-Bürgermeister Dietmar Henrich wurde im Sommer mit satten 96,7 Prozent für die kommenden acht Jahre wiedergewählt. Am Montagabend erhielt er im Rahmen der letzten VG-Ratssitzung des Jahres seine Ernennungsurkunde in feierlichem Rahmen.

96,7 Prozent – mit diesem Ergebnis war VG-Bürgermeister Dietmar Henrich im Sommer für weitere acht Jahre wiedergewählt worden. Ein beeindruckendes Ergebnis, das in der letzten Verbandsgemeinderatssitzung dieses Jahres mehrmals zur Sprache kam, war doch der einzige Tagesordnungspunkt die Amtseinführung des alten und neuen Bürgermeisters.







