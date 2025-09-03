Es ist ein Albtraum: Ende August 2023 dringen mehrere Personen in die Wohnung eines Mannes in der VG Kirchen ein. Mit Hammerschlägen wird das Opfer an Kopf und Arm verletzt. Jetzt hat das Landgericht das Urteil gegen drei der Beteiligten gesprochen.

Weil er dem heute 39-jährigen Torben S. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) Ende August 2023 bei einem Überfall massive Verletzungen mit einem Hammer zugefügt hat, muss der Angeklagte Pascal W. für sieben Jahre hinter Gitter. Die 1. Strafkammer am Landgericht Koblenz sieht es als erwiesen an, dass W. sich des besonders schweren Raubs und der gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht hat, auch wenn im Laufe der Hauptverhandlung „einiges offengeblieben sei“, wie es Richter Thomas Metzger bei der Urteilsverkündung einräumt.

Das Gericht ordnet zudem eine Wertersatzeinziehung von 500 Euro für einen in der Tatnacht entwendeten und seitdem nicht wieder aufgetauchten Computer an, die W. zu zahlen hat. Der mitangeklagte Max R. muss wegen Beihilfe zu besonders schwerem Raub für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, seine damalige Freundin Melanie F. erhält wegen Beihilfe zur Nötigung eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem muss die junge Frau 90 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, Revision ist zugelassen.

Zur Tatzeit zweifach unter Bewährung

Mit dem Urteil gegen den Hauptangeklagten folgt das Landgericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Anklagevertretung führte in ihrem Plädoyer zwar zur Entlastung von Pascal W. ins Feld, dass dieser sich am vorletzten Prozesstag bei Torben S. entschuldigt und ihm sogar Schmerzensgeld angeboten habe – und sich zudem vor Gericht reumütig gezeigt habe. Gegen ihn sprächen aber seine hohe Rückfallgeschwindigkeit und der Fakt, dass er zur Tatzeit zweifach unter Bewährung gestanden habe. Für Max R. hatte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten gefordert, für Melanie F. eine Bewährungsstrafe von einem Jahr.

Blick zurück: Es ist die Nacht zum 29. August 2023. Torben S. sitzt nach eigenen Angaben gegen 1.30 Uhr in seiner Mietwohnung in der Verbandsgemeinde Kirchen, ist müde, will schlafen gehen. Doch da wird seine Tür gewaltsam geöffnet, eine Reihe von Personen dringt in das Ein-Zimmer-Appartement ein und verlangt 300 Euro. Mit Hammerschlägen gegen den Kopf des Überfallenen verschafft Pascal W. der Forderung Nachdruck, Schulden eintreiben zu wollen. Die mutmaßlichen Täter verlassen die Wohnung ohne Geld – dafür mit einem Computer, einem Kaffeevollautomaten, einem Subwoofer und einer Werkzeugkiste. Grund für den nächtlichen „Besuch“ laut Anklagevertretung: Das Opfer soll bei einer Frau, die zur Tatzeit nicht anwesend war, 36 Euro Schulden gehabt haben. In der Wohnung habe man zunächst die Zahlung von 300 Euro verlangt.

Unterschiedliche Angaben zu Höhe der Schulden

Schnell wird im Laufe der Hauptverhandlung klar, dass es sich um eine Tat im Drogenmilieu handelt. Um welche konkrete Schuldensumme es sich handelt, bleibt aber bis zuletzt unklar. Die Frau, der das Opfer Geld schuldete, und die einer Vorladung am vorletzten Prozesstag („Ich habe keinen Brief bekommen“) nicht gefolgt war, bringt als letzte Zeugin in diesem Punkt nichts Erhellendes.

Sie habe Torben S. im Laufe von zwei Monaten insgesamt 2000 Euro geliehen, die dieser immer noch nicht zurückgezahlt habe. Später spricht die 40-jährige Rentnerin dann von 1000 Euro. Zu der Differenz sagt sie nichts, verweigert auch die Aussage auf die Frage des Richters, welche Rolle Betäubungsmittel gespielt hätten.

„Wenn er durchgeht, geht er durch.“

Die letzte Zeugin über den Angeklagten Pascal W.

„Das mit den 2000 Euro nehme ich ihr bei einer monatlichen Rente von knapp 900 Euro nicht ab“, sagt Thomas Metzger bei der Urteilsverkündung. Auch passt für den Vorsitzenden Richter nicht zusammen, dass in einem Handy-Chat nach der Tat Torben S. gegenüber der Zeugin von 36 Euro Schulden geschrieben habe, sie diesen Betrag in ihrer Antwort aber nicht korrigiert habe.

Den Kaffeevollautomaten des Opfers, den man in der Wohnung der Zeugin sichergestellt habe, bezeichnet sie als Pfandgegenstand, „Den wollte ich immer schon haben, aber S. hätte ihn zurückbekommen, wenn er seine Schulden bezahlt hätte. Von dem Computer, der laut Aussage von Pascal W. auch zu ihr nach Hause gebracht worden sei, wisse sie nichts. W. sei vor der Tat in ihrer Wohnung gewesen und sei zornig geworden, als sie ihm Handynachrichten von S. gezeigt habe, in der dieser sie beleidigt habe. „Wenn er durchgeht, geht er durch“, beschreibt sie dessen wutentbranntes Verlassen ihrer Wohnung. Später räumt sie ein, dass W. wohl auch von den Schulden gewusst haben musste, die das Opfer bei ihr gehabt habe.

Auf milde Strafen plädiert

Besonders schwerer Raub oder lediglich die Mitnahme von Gegenständen als „Pfand“, um sie dem Opfer später wieder zurückzugeben? Diese Frage spielt auch in den Plädoyers der Verteidigung und den damit verknüpften Anträgen eine Rolle. Maike Naumiuk, Anwältin von Pascal W., plädiert auf eine „tatangemessen milde Strafe“ für ihren Mandanten. Sie verweist darauf, dass er sich geständig eingelassen habe und inzwischen ein Anti-Aggressionstraining absolviert habe. Laut Aussage des Opfers sei W. nicht bereits mit dem Hammer in der Hand in die Wohnung gekommen – was allerdings der Mitangeklagte Max R. ausgesagt hatte. Es sei kein Raub aus Zueignungsabsicht gewesen, so die Juristin: „Er sah sich blind vor Wut im Recht.“

Alexander Neutz, Rechtsbeistand von Max R., beantragt eine „milde Freiheitsstrafe zur Bewährung“. Sein Mandant habe verhindern wollen, dass Schlimmeres passiert und habe deshalb einen Schraubenzieher an sich genommen, um dem Opfer zuvorzukommen und zu deeskalieren. Es sei nicht um eine Bedrohung von Torben S. gegangen. Dessen Aussagen bei Polizei und vor Gericht, da stimmt Neutz seinen Verteidigerkolleginnen zu, seien „konsistent inkonsistent“ gewesen, wechsel- und sprunghaft. Für Natalie Bauer, die Melanie F. vertritt, bleibt nach der Beweisaufnahme allenfalls der Tatbestand der Nötigung übrig. „Sie ist keine Mittäterin, hat nicht aus eigenem Antrieb gehandelt und ist bislang auch nicht vorbestraft“, so die Argumente der Juristin. Eigentlich sei ihre Mandantin freizusprechen, höchstens sei hier eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen anzusetzen.

Dem folgt das Gericht nicht, wie eingangs erwähnt, bleibt aber mit dem Strafmaß (sieben Monate zur Bewährung) hier ebenso unter der Forderung der Staatsanwaltschaft wie bei Max R. Der Haftbefehl gegen ihn, der erlassen wurde, weil er zum ersten Prozesstag nicht erschienen war, wird nun aber aufgehoben. Er bleibt auf freiem Fuß, bis das Urteil rechtskräftig ist.