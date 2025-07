Es ist die Nacht zum 29. August 2023. Torben S. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) sitzt nach eigenen Angaben gegen 1.30 Uhr in seiner Mietwohnung in der Verbandsgemeinde Kirchen, ist müde, will schlafen gehen. Doch da wird seine Tür gewaltsam geöffnet, eine Reihe von Personen dringt in das Ein-Zimmer-Appartement ein und verlangt die Herausgabe von 300 Euro. Mit Hammerschlägen gegen den Kopf des Überfallenen verschafft einer von ihnen der Forderung Nachdruck, Schulden eintreiben zu wollen. Die mutmaßlichen Täter verlassen die Wohnung ohne Geld – dafür mit einem Computer, einem Kaffeevollautomaten, einem Subwoofer und einer Werkzeugkiste.

Die Anklage: Auf die Aussage des heute 39-Jährigen, der am zweiten Prozesstag als Zeuge vor dem Landgericht Koblenz erscheint, fußt die Anklage der Staatsanwaltschaft. Sie wirft vier Angeklagten im Alter von 28 bis 37 Jahren unter anderem versuchte räuberische Erpressung und Raub vor. Der Vorwurf der Anklagevertretung: Sie sollen Torben S. in dessen Wohnung überfallen, bedroht, verletzt und beleidigt haben. Grund für den nächtlichen „Besuch“: Der Angeklagte soll bei einer Frau, die zur Tatzeit nicht anwesend war, 36 Euro Schulden gehabt haben. In der Wohnung habe man zunächst die Zahlung von 300 Euro verlangt. Stattdessen hat man laut Staatsanwaltschaft mehrere Wertgegenstände aus dem Appartement entwendet.

Aus vier Angeklagten werden drei

Die Angeklagten: Eigentlich hätten vier Personen auf der Anklagebank Platz nehmen sollen, doch bereits zum Auftakt fehlten Julian T., der an derselben Adresse wie der Überfallene gemeldet ist, und Max R. Gegen beide wurde daraufhin Haftbefehl erlassen. Während T. aber abgetaucht ist und sein Aufenthaltsort bislang auch nicht ermittelt werden konnte, erscheint R. dann in Handschellen zumindest zum Fortsetzungstermin. Das Quartett komplettieren Pascal W., dem die Schläge mit dem Hammer zur Last gelegt werden, und Melanie F., nach Angaben von Torben S. eine Mitläuferin. Erhellendes hat der Vorsitzende Richter Thomas Metzger bislang allerdings nicht von den Angeklagten erfahren. Sie haben sich an beiden Prozesstagen nicht zur Sache geäußert. Das Verfahren gegen Julian T. ist mittlerweile von dem laufenden Prozess abgetrennt worden.

Der Geschädigte: Eigentlich wollte Torben S. den Gerichtssaal gar nicht betreten. In einer E-Mail hatte er in der vergangenen Woche darum gebeten, nicht als Zeuge aussagen zu müssen, weil er „Angst habe, mit den Beteiligten in einem Raum zu sein“. Dieses Ansinnen lehnte das Gericht aber ab. Bei seiner Zeugenaussage würdigt er das Angeklagtentrio dann auch keines Blickes („Es reicht schon, wenn ich dieselbe Luft atmen muss“) und versucht, seine Aussage(n) zu minimieren, indem er auf frühere Vernehmungsprotokolle verweist. Doch das lässt Richter Metzger nicht gelten. „Sie haben noch nicht begriffen, dass Sie Angst vor mir haben sollten“, legt der Vorsitzende dem Zeugen mehr als deutlich nahe, wahrheitsgemäß auszusagen. Das macht den 39-Jährigen dann auch gesprächiger. Befragt nach dem Verhältnis zu den Angeklagten, gibt er an, dass er seinen Nachbarn Julian T. und auch Pascal W. kenne, er spricht von „Kumpels“. Eine Woche vor der Tat habe ihm W. noch geholfen, seine Wohnung aufzuräumen und vor allem das Sofa wegzurücken, um darunter sauber zu machen. „Wir hatten schon ein engeres Verhältnis“, gibt S. an. Den „Bewusstseinswandel“ von W. begründet der Zeuge damit, dass dieser in die Drogenszene abgerutscht sei. Die beiden anderen Angeklagten, Max R. und Melanie F., kenne er nicht, sagt er aus. Er spricht auch von einer weiteren Frau, die bei dem Überfall anwesend gewesen sein soll.

„Sie haben noch nicht begriffen, dass Sie Angst vor mir haben sollten.“

Richter Thomas Metzger zu dem Überfallenen, der seine Zeugenaussage zunächst so knapp wie möglich halten will.

Die Tatnacht: Auch hier ist es ausschließlich die Zeugenaussage von S., aus der sich die Strafkammer ein Bild machen kann. Er habe bei der unbeteiligten Gläubigerin („die kassiert das Geld nicht selbst, die lässt es eintreiben“) Verbindlichkeiten in Höhe von 20 bis 60 Euro gehabt – „nicht mehr“. Die 300 Euro, die man im August 2023 bei dem Überfall von ihm verlangt habe, seien der Betrag gewesen, den Julian T. der Frau geschuldet habe. Er sei in der Nacht von R. mit einem Schraubenzieher bedroht worden, W., den er als Wortführer bezeichnet, habe mit dem Hammer auf ihn eingeschlagen. Sechs bis sieben Mal sei er am Kopf getroffen worden, weitere Schläge habe er abwehren können. Er habe Kopfprellungen und Platzwunden erlitten. F. habe vielleicht mit einer Fernbedienung in Richtung Fernseher geworfen, das wisse er aber nicht mehr genau. Erst einen Tag später habe er bei der Polizei in Betzdorf Anzeige erstattet, im Krankenhaus Kirchen sei er im Nachgang medizinisch behandelt worden.

Die erste Zeugin: Die direkte Nachbarin von S. sagt aus, dass dieser öfter schon einmal Besuch gehabt habe. In der Tatnacht habe sie mit Kopfhörer Fernsehen geschaut, habe aber gegen 1.30 Uhr einen dumpfen Schlag („so, als ob jemand fällt“) und einen Schmerzschrei gehört, zusätzlich noch ein Klirren. Eine zweite geladene Zeugin, die zur Tatzeit auch noch in dem Haus gewohnt hat, bleibt der Verhandlung fern. Sie soll nun polizeilich vorgeführt werden und muss ein Ordnungsgeld von 200 Euro bezahlen.

Haftbefehl bleibt bestehen

Die Verteidigung: Maike Naumiuk, Anwältin von Pascal W., berichtet von einem Anti-Gewalt-Training, das ihr Mandant zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt erfolgreich hinter sich gebracht habe. Sie versucht vorrangig, Widersprüche in den Aussagen des Überfallenen aufzudecken. Neben den erwähnten Schuldenbeträgen zwischen 20 und 300 Euro verweist sie auf einen Chat zwischen S. und der Gläubigerin, in dem von 150 Euro die Rede sein soll. Rechtsanwältin Natalie Bauer, die Melanie F. vertritt, fragt die Nachbarin, ob sie ihre Mandantin schon einmal gesehen habe – was die Zeugin verneint. Alexander Neutz, Rechtsbeistand von Max R., scheitert mit dem Versuch, für seinen Mandaten eine Aufhebung des Haftbefehls zu erwirken. Schließlich habe der ja auch vor seinem Fernbleiben am ersten Prozesstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt – ohne zu wissen, dass diese nicht ausreiche. Dem Richter waren die Versicherungen des Angeklagten, jetzt zu jedem Prozesstermin erscheinen zu wollen, kurzfristig zu wenig. Heißt: Am dritten Verhandlungstag, wenn die ermittelnden Polizeibeamten als Zeugen gehört werden, wird R. noch in Handschellen erscheinen müssen.

Der Prozess am Landgericht Koblenz wird am Mittwoch, 9. Juli, um 13.30 Uhr in Saal 105 fortgesetzt.