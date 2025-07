Bislang haben sie geschwiegen – die Angeklagten, denen ein Überfall auf einen Mann in der VG Kirchen zur Last gelegt wird. Doch am vierten Verhandlungstag kommt Bewegung in den Prozess. Folgt einer Aussage jetzt eine zweite und entscheidende?

Eigentlich sollte der Prozess um einen Überfall auf einen heute 39-Jährigen aus der VG Kirchen am vierten Verhandlungstag seinen Abschluss finden. Doch die Einlassung eines der drei Angeklagten durchkreuzte die Pläne der Justiz. Und so plant der Vorsitzende Richter Thomas Metzger mit zwei weiteren Prozesstagen in der kommenden Woche. Dann will auch der Hauptbeschuldigte sein Schweigen brechen.

Bislang war von den Angeklagten – drei von fünf, die den Überfall im August 2023 verübt haben sollen, müssen sich derzeit vor dem Landgericht Koblenz verantworten – zum Tathergang nichts zu erfahren. Das sollte sich am vermeintlichen Schlusstag ändern. Denn Max R. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) schilderte dann doch, wie sich der Überfall auf Torben S., bei dem dieser mit Hammerschlägen am Kopf verletzt worden war, aus seiner Sicht zugetragen hat. Sein Anwalt Alexander Neutz verlas eine entsprechende Verteidigererklärung.

„Die Stimmung schlug plötzlich um“

Demnach ereignete sich die Tat zu einer Zeit, als er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Melanie F., die ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, im Auto übernachtet habe. Julian T., der derzeit flüchtig ist und per Haftbefehl gesucht wird, habe den beiden angeboten, mit in seine Wohnung in dem Mehrparteienhaus zu kommen, in dem sich auch der Überfall ereignet hat. Auch Pascal W., der mutmaßlich das Opfer verletzt hat, sei in der Wohnung gewesen. Plötzlich sei die gute Stimmung umgeschlagen, W. sei aggressiv geworden und sei mit einem Hammer in der Hand gemeinsam mit T. in die Wohnung von Torben S. gegangen. Er selbst sei den beiden 15 bis 30 Sekunden später gefolgt. Die Wohnung von S. habe er offen vorgefunden, W. und das Opfer hätten sich hinter dem Sofa befunden, das als Raumteiler dient. Er habe die Verletzungen am Kopf von S. registriert. Ob W. im Anschluss weiter auf den Überfallenen eingeschlagen habe, könne er nicht mehr sagen.

Die Anklage wirft R. vor, das Opfer mit einem Schraubenzieher bedroht zu haben. Das verneinte dieser. Er habe das Werkzeug in der Wohnung entdeckt, habe es an sich genommen und habe es zur Seite legen wollen, damit die Situation nicht weiter eskaliere. Er habe weder S. bis dahin gekannt noch etwas von einer Schuldeneintreibung gewusst, die als Tatmotiv im Raum steht. Eine Kaffeemaschine habe er auf Geheiß aus der Wohnung weggetragen. Auf den Einwurf des Richters, das Überfallopfer habe mit Blick auf den Schraubenzieher eine andere Aussage gemacht, entgegnete der Verteidiger, Torben S. habe in diesem Punkt bei verschiedenen Anlässen widersprüchliche Aussagen gemacht.

Sitzungsunterbrechung beantragt

Die Einlassung von Max R. kam offenbar so überraschend, dass Maike Naumiuk, Anwältin von Pascal W., um eine Sitzungsunterbrechung bat, um sich mit ihrem Mandanten beraten zu können. Danach kündigte sie an, dass sich W. auch zum Tathergang äußern wolle, dass dies aber eine gewisse Vorbereitungszeit und weitere Gespräche brauche. Dies gestand ihr Richter Metzger zu und beraumte einen weiteren Verhandlungstag am Dienstag, 22. Juli, an. Einen Tag später soll dann das Urteil fallen.

Ansonsten war der vierte Verhandlungstag geprägt von Einlassungen der Angeklagten Max R. und Melanie F. zur Person. R., geboren 1990, gab an, als Scheidungskind ohne Kontakt zum Vater aufgewachsen zu sein, nach der Mittleren Reife aber keine Ausbildung absolviert zu haben. In dieser Zeit habe er die erste Jugendstrafe kassiert. Nach der Geburt seiner Tochter 2019 sei er dann wieder „auf halbwegs geraden Weg“ gekommen, doch nach der Trennung von der Mutter sei er obdachlos geworden. Inzwischen habe er eine neue Wohnung und auch wieder Kontakt zur Tochter. „Ich habe mit der Kriminalität abgeschlossen“, so seine Worte. Er wolle nun eine Suchtberatung aufsuchen.

Melanie F. gab an, nach Hauptschulabschluss und Fachschulreife im Bereich Gesundheit/Pflege eine Pflegeausbildung nicht zum Abschluss gebracht zu haben. Sie habe den Führerschein wegen der Einnahme von Betäubungsmitteln verloren, wolle im August eine stationäre Reha beginnen. Aktuell lebe sie wieder bei ihren Eltern. Während sich über sie keine Einträge im Zentralregister finden, sieht dies bei Max R. und insbesondere bei Pascal W. anders aus. „Sie sind in erheblichem Maße vorbestraft, konstatierte der Vorsitzende Richter mit Blick auf den zweifachen Vater W. Diverse Diebstähle und Drogendelikte summieren sich bei ihm zu zwölf Einträgen und mündeten in eine Reihe von Verurteilungen und auch Gefängnisstrafen. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft. Bei R. finden sich acht Einträge, von diversen Diebstählen und Nötigungen bis zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zuletzt verbüßte er bis 2014 eine Haftstrafe.