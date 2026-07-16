Der Kirchenchor Cäcilia aus Hamm gestaltet ein musikalisches Abendgebet im Kölner Dom – gemeinsam mit Orchester und Gastchor entsteht ein bewegendes Programm mit Uraufführungen. Das Projekt ist offen für alle und wird live übertragen.
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An prominenten Orten singen zu dürfen, ist für viele Chöre nicht nur eine große Freude, sondern auch eine willkommene Herausforderung. Und wenn es sich dabei noch um ein so geschichtsträchtiges Gebäude wie den Kölner Dom handelt, sind die Proben von einer besonderen Motivation geprägt.