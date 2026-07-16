Sangeslust im Dom vereint Hammer Kirchenchor singt im Kölner Dom bei Abendgebet Julia Hilgeroth-Buchner 16.07.2026, 15:00 Uhr

i Mitsänger gesucht! Am Sonntag, 6. September, wird der katholische Kirchenchor "Cäcilia" Hamm die musikalische Gestaltung des Abendgebetes im Kölner Dom übernehmen. Der Chor lädt ab dem 23. August auch andere interessierte Sängerinnen und Sänger zur den Proben und zur Aufführung des abwechslungsreichen Programms ein. Peter Stangier. Kirchenchor "Cäcilia" Hamm/Sieg

Der Kirchenchor Cäcilia aus Hamm gestaltet ein musikalisches Abendgebet im Kölner Dom – gemeinsam mit Orchester und Gastchor entsteht ein bewegendes Programm mit Uraufführungen. Das Projekt ist offen für alle und wird live übertragen.

An prominenten Orten singen zu dürfen, ist für viele Chöre nicht nur eine große Freude, sondern auch eine willkommene Herausforderung. Und wenn es sich dabei noch um ein so geschichtsträchtiges Gebäude wie den Kölner Dom handelt, sind die Proben von einer besonderen Motivation geprägt.







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