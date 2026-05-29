Studierende aufs Land Hamm will Rurasmus-Gemeinde werden Sonja Roos 29.05.2026, 17:00 Uhr

i Das Waldschwimmbad in Hamm könnte ein Punkt sein, mit dem sich Studierende aus dem Rurasmusprogramm vor Ort befassen könnten. Sonja Roos

Spannende Idee: Junge Studierende kommen in eine Kommune, leben dort und befassen sich im Rahmen ihres Studiums mit konkreten Problemen vor Ort, für die sie Lösungen entwickeln. Das ist Kern des Rurasmusprogramms, an dem die VG Hamm teilnehmen will.

Erasmusprogramme sind vielen Menschen ein Begriff, seit vielen Jahren unterstützt die Europäische Union damit den Austausch und die Weiterbildung junger Menschen. Doch was ist Rurasmus? Dieser Frage ging der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Hamm in seiner jüngsten Sitzung nach, denn die Verwaltung überlegt, den Hut für das Leader-geförderte Programm in den Ring zu werfen.







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