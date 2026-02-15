Aus dem Ortsgemeinderat Hamm strapaziert den Haushalt mit ehrgeizigen Zielen Sonja Roos 15.02.2026, 09:22 Uhr

Auch wenn Hamm in den nächsten zwei Jahren tief in die eigene Tasche greift, um wichtige Baumaßnahmen umzusetzen, steht die Ortsgemeinde gut dar, denn der Haushalt kann trotz negativer freier Finanzspitze durch Liquiditätsmittel ausgeglichen werden.

Für Ortsbürgermeister Thomas Christmann ist es die erste Haushaltssitzung, die er seit seiner Wahl im vergangenen Jahr bestreitet, wie er zu Beginn der Sitzung im Kulturhaus in Hamm sagt. „Und ich bin froh, dass der Haushalt so zustande gekommen ist. Wir sind handlungsfähig“, lautet seine Bilanz.







