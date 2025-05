Was braucht ein Ort am dringendsten? Mit dieser Frage befasste sich jüngste der Haupt- und Finanzausschuss der Ortsgemeinde Hamm. Die Entscheidung, wofür man sein Geld am Ende ausgeben wird, gleicht ein wenig der Quadratur des Kreises.

. Die Ortsgemeinde Hamm hat viel vor: Da ist zum einen die geplante, innerörtliche Sanierung, für die bereits Fördergelder geflossen sind, da sind aber auch noch Straßen, die es auszubauen oder zu sanieren gilt. Zudem hat der Ortsgemeinderat beschlossen, auf dem Wolbert III ein neues Baugebiet zu erschließen.

„Wir müssen jetzt einfach schauen, was finanzierbar und sinnvoll ist“, machte Ortsbürgermeister Thomas Christmann zu Beginn der Sitzung klar. Dafür hatte Christmann den Kämmerer Peter Brenner und Nane Langenbach von der Bauverwaltung eingeladen, die beide ihr fachliches Urteil zu Kosten und Maßnahmen geben sollten. Der Zweite Beigeordnete Jochen Seelhammer hatte für die Sitzung eine Übersicht der geplanten Maßnahmen erstellt und teilte diese mit den anderen Ausschussmitgliedern.

Dabei wurde schnell klar, dass man am Sanierungsgebiet „Raiffeisenquartier“, welches Teil des innerörtlichen Sanierungskonzeptes ist und durch das ISEK-Programm (Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte) gefördert wird, nicht vorbeikommt. „Hier ist schon einiges angestoßen und es sind bereits teilweise Fördergelder geflossen“, so Christmann.

Das Problem hierbei: Die Fördergelder werden gestaffelt ausgezahlt über einen Zeitraum von mehreren Jahren, weshalb die Ortsgemeinde nicht darum herumkommen wird, einen Kredit zur Zwischenfinanzierung aufzunehmen. Dieser aber kostet natürlich auch wieder Zinsen und belastet den Haushalt. Rechnet man noch die Kosten für die anderen Maßnahmen dazu, ist es fraglich, ob die Kommunalaufsicht einem so überreizten Haushalt zustimmen würde. „Das muss erst abgeklärt werden“, so Kämmerer Peter Brenner, der ergänzte: „Wir haben hier aus meiner Sicht zu viel auf einmal vor. Ich stelle nicht die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen infrage, aber alles auf einmal überfrachtet den Haushalt.“

Doch was tun? Auf das Baugebiet verzichten? Hier machte sich vor allem die FWG stark dafür, dass die Pläne nicht auf Eis gelegt werden. „Das Baugebiet ist eine gute Investition für den Ort, wir brauchen Entwicklungspotenzial für Hamm“, machte Heinrich Wiens klar.

Also doch lieber die nötige Sanierung von Straßen verschieben? Nane Langenbach gab hier zu bedenken, dass die Werke ohnehin Kanalarbeiten im Balkertsweg, der Martin-Luther-Straße, der Goethestraße, der Walter-Kolb-Straße, der Janstraße und der Rudolf-Harbig-Straße planen. „Die Straßen sind terminiert, muss man die hinterher noch mal aufreißen, wird’s teurer“, so Langenbach. Und da der Balkertsweg zum Teil noch in die Ortskernsanierung fällt, müsse dieser ohnehin angegangen werden.

Sitzung erst mal sacken lassen

Ein wenig gleicht die Entscheidung also der Quadratur des Kreises. Ortsbürgermeister Christmann befand am Ende der Sitzung, dass die Ausschussmitglieder erst mal alles „sacken lassen sollen“. Man werde nun zunächst das Gespräch mit der Kommunalaufsicht in Altenkirchen suchen und sich schlau machen. Die Festlegung der Prioritäten wird dann noch einmal Thema in einer der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzungen sein.