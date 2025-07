Eigentlich arbeiten die sieben ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Hammer Lotsenpunktes bereits seit einem Jahr sehr erfolgreich. Allerdings kennt noch lange nicht jeder das Angebot, weshalb jetzt auch der Lotsenpunkt mitten in der Raiffeisenwoche 2025 offiziell „eröffnet“ wurde mit einer kleinen Feierstunde im Hammer Kulturhaus.

Dafür muss man vielleicht erst einmal erklären, wofür Lotsenpunkte da sind. Diese sollen Mut machen, dass es auch für schwierige Situationen eine Lösung gibt. Entsprechend lautet auch das Motto: „ Irgendwas geht immer!“ Menschen in Not oder prekären Lebenslagen sollen bei einem der mittlerweile mehr als 60 Lotsenpunkte, die das Bistum Köln in den vergangenen Jahren eröffnet hat, niedrigschwellige Anlaufstellen und Hilfsangebote bekommen.

i Untertsützen den Lotsenpunkt: Pfarrer Andreas Stöcker, VG-Bürgermeister Dietmar Henrich, Ortsbürgermeister Thomas Christmann, Pfarrer Martin Kürten, Anita Borchers vom Bistum Köln sowie Margit Strunk von der Diakonie Altenkirchen. Sonja Roos

Eines der wichtigsten Schlagworte hier ist der Bürokratiedschungel, durch den Laien oft nicht mehr durchblicken. Entsprechend geschult sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. In Hamm sind das Sylvia Link, Ulla Schmidt, Julia Pohontsch, Chiara Klein, Petra Krämer, Gisela Greskamp und LuBelle Kreutzer. Zwei der sieben Ehrenamtlerinnen stehen jeden Donnerstagnachmittag für Fragen und Beratungen aller Art im Kulturhaus in Hamm zur Verfügung, welches dafür dankenswerterweise gratis zur Verfügung gestellt wird.

Zur Eröffnung freute sich Margit Strunk von der Diakonie in Altenkirchen darüber, dass hier in Hamm die Kooperation gelebt werde. Nicht nur unter den beiden großen Kirchen, denn Diakonie und Caritas unterstützen den Lotsenpunkt. Auch die Orts- und die Verbandsgemeinde unterstützen das Projekt. Die Wege auf dem Land seien kurz. Dass sich die Akteure untereinander kennen, mache das Netzwerken einfacher.

Ein Netzwerk für diejenigen, die drohen, durchs Raster zu fallen

Pfarrer Martin Kürten ging genau darauf in seinem Grußwort ein, denn für ihn ist der Lotse jemand, der Orientierung und Hilfe gibt für Menschen, die drohen, durchs Raster zu fallen. Ein gutes Netzwerk helfe da, diese Menschen aufzufangen.

Auch VG-Bürgermeister Dietmar Henrich betonte in seinem Grußwort, wie wichtig es sei, dass es eine Stelle gebe für diejenigen, die in Not sind und gehört und gesehen werden wollen mit ihrem Problem. Da Henrich mehr als 20 Jahre das Sozialamt in Hamm leitete, weiß der Bürgermeister, wovon er spricht. „Es gibt viele Menschen und viele Bedarfslagen, und der Lotsenpunkt ist wie ein Regenschirm im Alltag. Wenn man ihn braucht, kann man ihn aufspannen“, so seine Erfahrung.

„Es ist ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass eine Stunde Hilfe so viel Gutes für eine ganze Familie bringen kann.“

LuBelle Kreutzer, Lotsin in Hamm

LuBelle Kreutzer, eine der ehrenamtlichen Lotsinnen, berichtete dann vom ersten Jahr in Hamm, wo man bereits 17 Menschen helfen konnte. Die Lotsinnen helfen bei Formularen und Anträgen, unterstützen bei Sprach- und Verständnisproblemen. „Wir geben keine finanzielle Hilfe, machen keine Streitschlichtung oder psychologische Beratung. Wir vermitteln Zuversicht, geben Hilfe zur Selbsthilfe“, so ihre Bilanz. Und: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass eine Stunde Hilfe so viel Gutes für eine ganze Familie bringen kann.“