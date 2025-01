Jahresausblick für die VG Hamm: Kita, Schule und Haushalt beschäftigen Verwaltung 20.01.2025, 15:00 Uhr

i Das neue Jahr steht in der VG Hamm ganz im Zeichen des Doppelhaushalts, der, so hofft VG-Bürgermeister Dietmar Henrich, ausgeglichen werden kann. Zudem stehen große Investitionen im Bereich Bildung an. So soll die Grundschule Hamm ausgebaut werden und es gilt, neue Plätze für Kita-Kinder zu schaffen. Sonja Roos

Wie in jedem Jahr blicken wir gemeinsam mit VG-Bürgermeister Dietmar Henrich auf die wichtigen Themen, die für die VG Hamm im neuen Jahr anstehen. Vor allem der Ausbau von Kitas und Schulen wird die Verwaltung beschäftigen.

Wie in jedem Jahr machen wir einen kleinen Ausblick mit Bürgermeister Dietmar Henrich auf das, was die Verbandsgemeinde (VG) in 2025 am meisten beschäftigen wird. Hier eine Übersicht.Doppelhaushalt: In vielen Kommunen ist er bereits gemacht, die Hämmscher sind gerade dabei.

