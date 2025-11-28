20 Aussteller am Kulturhaus Hamm eröffnete den Weihnachtsmarktreigen Rolf-Dieter Rötzel 28.11.2025, 17:00 Uhr

i In den Nachmittagsstunden stand der Nikolaus im Mittelpunkt des Hammer Weihnachtsmarktes. Rolf-Dieter Rötzel

Traditionell eröffnet Hamm immer am Dienstag vor dem ersten Advent den Weihnachtsmarktreigen in der Region. So auch in diesem Jahr, wo sich gut 20 Aussteller rund um das Kulturhaus einfanden. Zudem gab es noch ein buntes Bühnenprogramm.

Der Hammer Weihnachtsmarkt hat Tradition. Seit vielen Jahren bildet er dienstags vor dem Ersten Advent als erster dieser Art den Auftakt im Kreis Altenkirchen. So auch in diesem Jahr, als sich das Areal rund um das Kulturhaus in ein pulsierendes und festliches Hüttendorf mit über 20 Ständen verwandelte.







