Mann aus AK-Land verurteilt Haftstrafe statt Psychiatrie nach sexuellen Übergriffen 17.10.2025, 18:00 Uhr

i Ein 44-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen muss seine Haftstrafe, unter anderem wegen sexueller Übergriffe, verbüßen. Die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung lehnte das Landgericht Koblenz ab. dpa-Bildfunk. picture alliance/dpa/dpa Pool

Mehrfach hat er sich in der Öffentlichkeit entblößt, dazu kamen Diebstähle und Ausraster. Dafür muss ein 44-Jähriger aus dem AK-Land eine Haftstrafe absitzen. Im Raum stand auch eine Unterbringung in einer Psychiatrie. Wir haben nachgefragt.

Zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten hat die 10. Strafkammer des Landgerichts Koblenz einen heute 44-jährigen Mann aus dem Kreis Altenkirchen verurteilt, der sich mehrfach in der Öffentlichkeit entblößt hat, sexuell übergriffig geworden ist und auch eine Reihe von Diebstählen begangen hat.







