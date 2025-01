Eine Betroffene berichtet Häusliche Gewalt: Es sind nicht immer Schläge 14.01.2025, 20:00 Uhr

i Gewalt muss nicht immer körperlich sein: Eine Betroffene schildert, wie ihr Partner sie jahrelang psychisch manipulierte, isolierte, überwachte und finanziell unter Druck setzte. Dank des Weissen Rings konnte die Frau sich letztendlich aus der Beziehung befreien. Maurizio Gambarini. picture alliance / dpa

Bei häuslicher Gewalt denken viele gleich an blau geschlagene Augen und gebrochene Arme. Doch Gewalt hat viele Gesichter, wie eine Betroffene schildert. Ihr Ex-Partner hat sie psychisch manipuliert, finanziell abhängig gemacht und überwacht.

Meike K. (Name von der Redaktion geändert) hat sich vorher gut überlegt, ob sie mit unserer Zeitung über ihr Schicksal sprechen möchte, doch der Wunsch, anderen Frauen etwas Ähnliches zu ersparen ist größer als ihre Sorge vor dem Ex-Partner. In Begleitung von Dieter Lichtenthäler und Margot Rödder-Diehl treffen wir uns an einem ruhigen Ort, wo Meike K.

