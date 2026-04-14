Kein Plus bei Baugenehmigungen
Häuslebauer im AK-Land stehen ein wenig auf der Bremse
In Rheinland-Pfalz stieg 2025 die Zahl der Baugenemigungen. Im Kreis Altenkirchen stagnierte sie.
In Rheinland-Pfalz stieg 2025 die Zahl der Baugenemigungen. Im Kreis Altenkirchen stagnierte sie.
Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Sind die Menschen im Kreis Altenkirchen im Baufieber? Nun, die Statistik der Baugenehmigungen für das Jahr 2025 lässt diesen Rückschluss nicht zu. Und doch gehen in einem Bereich die Zahlen nach oben. 

Lesezeit 3 Minuten
Im Jahr 2025 sind in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Genehmigungen zur Errichtung von neuen Wohngebäuden erteilt worden als im Jahr zuvor. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems stieg die Zahl der Baugenehmigungen im Neubau um 22 Prozent auf 3718, nachdem in den beiden Vorjahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war.

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Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

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