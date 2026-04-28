In der Stadthalle Altenkirchen Guter Zweck steht bei Tattoo-Convention im Mittelpunkt Sabrina Mewes 28.04.2026, 15:00 Uhr

i Diese Besucherin bringt ein dauerhaftes Souvenir von der Tattoo-Convention mit nach Hause. Sabrina Mewes

Neben Tattoos und Piercings stand der gute Zweck bei der Tattoo-Convention in der Altenkirchener Stadthalle im Mittelpunkt. Denn die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten sammelten beim Event Spenden für eine hilfsbedürftige Familie.

Ein neues Tattoo oder lieber doch ein Piercing? Und das auch noch für einen guten Zweck? In der Stadthalle in Altenkirchen ging es am Wochenende nämlich um mehr als nur Tattoos, Piercings oder Schmuck. Es ging vor allem um Hilfe für die kleine Karla.







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