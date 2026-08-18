Ein Gutachter hat im Prozess um den verheerenden Verkehrsunfall bei Mammelzen, den eine 19-Jährige tragischerweise nicht überlebt hatte, gesagt, dass der Freund der jungen Frau auf dem Fahrersitz einen Schutzengel gehabt habe.
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Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen ist am Amtsgericht Altenkirchen eine 82-jährige Frau zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt worden. Richter Shams sah es als erwiesen an, dass die Rentnerin am 19.