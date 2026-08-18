Tödlicher Unfall Mammelzen Gutachter: „Der Fahrer hatte wirklich Glück“ Johannes Mario Löhr 18.08.2026, 08:00 Uhr

i Ein Gutachter hat im Prozess um den verheerenden Verkehrsunfall bei Mammelzen, den eine 19-Jährige tragischerweise nicht überlebt hatte, gesagt, dass der Freund der jungen Frau auf dem Fahrersitz einen Schutzengel gehabt habe. (Symbolfoto) Arne Dedert/dpa

Ein Gutachter hat im Prozess um den verheerenden Verkehrsunfall bei Mammelzen, den eine 19-Jährige tragischerweise nicht überlebt hatte, gesagt, dass der Freund der jungen Frau auf dem Fahrersitz einen Schutzengel gehabt habe.

Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen ist am Amtsgericht Altenkirchen eine 82-jährige Frau zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt worden. Richter Shams sah es als erwiesen an, dass die Rentnerin am 19.







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