Volksfest in Niederfischbach
Gut 60 Schausteller kommen auf Föschber Kirmes
Viele Besucher zieht es jedes Jahr auf die Föschber Kirmes, wie hier im Jahr 2022.
Viele Besucher zieht es jedes Jahr auf die Föschber Kirmes, wie hier im Jahr 2022.
Claudia Geimer

Mitte August startet sie wieder: die Niederfischbacher Kirmes. Tim Kraft erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, was in diesem Jahr alles geplant ist.

Lesezeit 3 Minuten
Von Samstag, 15. August, bis Dienstag, 18. August, wird es in Niederfischbach für Autofahrer kein durchkommen geben. Denn dann findet die 466. Föschber Kirmes statt. Es gibt wieder Fahrgeschäfte für Groß und Klein, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Live-Musik am Abend auf den Straßen und Plätzen in der Ortsmitte von Niederfischbach.
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