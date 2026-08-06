Mitte August startet sie wieder: die Niederfischbacher Kirmes. Tim Kraft erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, was in diesem Jahr alles geplant ist.
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Von Samstag, 15. August, bis Dienstag, 18. August, wird es in Niederfischbach für Autofahrer kein durchkommen geben. Denn dann findet die 466. Föschber Kirmes statt. Es gibt wieder Fahrgeschäfte für Groß und Klein, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Live-Musik am Abend auf den Straßen und Plätzen in der Ortsmitte von Niederfischbach.