Für Dominic Flemmer aus Wölmersen ging in diesem Jahr im Kölner Karneval ein Traum in Erfüllung: Er durfte auf dem Inklusionswagen Teil des Rosenmontagszugs sein. Was den 30-Jährigen mit Guido Cantz verbindet, verrät der Comedian in einem Interview.
Lesezeit 1 Minute
Der beliebte Kölner Comedian Guido Cantz hat bei der TV-Übertragung des Kölner Rosenmontagszug ganz euphorisch den „Dominic aus dem Westerwald“ auf dem Inklusionswagen hoch leben lassen. Daraufhin hat unsere Zeitung mit dem 30-Jährigen aus Wölmersen und seinen Eltern gesprochen und hat sich die einzigartigen Eindrücke schildern lassen, die die Familie in der Domstadt sammeln konnte.