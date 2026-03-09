Von Wölmersen nach Köln Guido Cantz: Dominics ehrliche Art hat mich begeistert Markus Kratzer 09.03.2026, 17:00 Uhr

i Ein Selfie mit Guido Cantz (links): Für Dominic Flemmer aus Wölmersen eine tolle Begegnung. Noch toller war allerdings das, was der 30-Jährige in diesem Jahr beim Kölner Rosenmontagszug erleben durfte. Rüdiger Flemmer

Für Dominic Flemmer aus Wölmersen ging in diesem Jahr im Kölner Karneval ein Traum in Erfüllung: Er durfte auf dem Inklusionswagen Teil des Rosenmontagszugs sein. Was den 30-Jährigen mit Guido Cantz verbindet, verrät der Comedian in einem Interview.

Der beliebte Kölner Comedian Guido Cantz hat bei der TV-Übertragung des Kölner Rosenmontagszug ganz euphorisch den „Dominic aus dem Westerwald“ auf dem Inklusionswagen hoch leben lassen. Daraufhin hat unsere Zeitung mit dem 30-Jährigen aus Wölmersen und seinen Eltern gesprochen und hat sich die einzigartigen Eindrücke schildern lassen, die die Familie in der Domstadt sammeln konnte.







