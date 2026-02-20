Innenstadt-Debatte Betzdorf
Günter Leber – der, der zwischen den Stühlen sitzt
Günter Leber, Mitglied der Grünen und des Betzdorfer Integratonsrats.
Günter Leber, Mitglied der Grünen und des Betzdorfer Integratonsrats.
Daniel-D. Pirker

Seit einigen Wochen bestimmt die Innenstadt-Situation die politische Debatte in und um Betzdorf. Günter Leber, Grüner und aktiv in der Integrationsarbeit, kritisiert den Stadtbürgermeister. Doch was meint er mit einer „Zumachkultur“ unter Migranten?

Lesezeit 4 Minuten
Wer sich mit Günter Leber in der Betzdorfer Innenstadt trifft, darf nicht erwarten, dass der Jurist im Ruhestand sofort Zeit für einen hat. Auf dem Weg zum Tisch im Pieroth’s Café Bistro sprechen den 70-Jährigen mindestens zwei Bürger an. Während des Interviews wird das so weitergehen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren