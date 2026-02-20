Innenstadt-Debatte Betzdorf Günter Leber – der, der zwischen den Stühlen sitzt Daniel-D. Pirker 20.02.2026, 17:00 Uhr

i Günter Leber, Mitglied der Grünen und des Betzdorfer Integratonsrats. Daniel-D. Pirker

Seit einigen Wochen bestimmt die Innenstadt-Situation die politische Debatte in und um Betzdorf. Günter Leber, Grüner und aktiv in der Integrationsarbeit, kritisiert den Stadtbürgermeister. Doch was meint er mit einer „Zumachkultur“ unter Migranten?

Wer sich mit Günter Leber in der Betzdorfer Innenstadt trifft, darf nicht erwarten, dass der Jurist im Ruhestand sofort Zeit für einen hat. Auf dem Weg zum Tisch im Pieroth’s Café Bistro sprechen den 70-Jährigen mindestens zwei Bürger an. Während des Interviews wird das so weitergehen.







Artikel teilen

Artikel teilen