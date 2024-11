Von Gruselhäusern über ein Labyrinth des Grauens bis hin zu Grubenfahrt, Konzert und Partys ist in der Region einiges los Gruselhäuser, Grubenfahrt und mystische Wanderung: Halloween wird auch in und um das AK-Land gefeiert 25.10.2024, 16:08 Uhr

i Gruseln ist auch im gesamten Westerwald angesagt an Halloween. Ihr Haus bereits von innen geschmückt hat Katja Steup-Hüsch aus Bad Marienberg. Ihr Haus ist seit 26 Jahren Anziehungspunkt für inzwischen 300 bis 400 Kinder, für die kiloweise Süßigkeiten bereitliegen. Foto: Katja Steup-Hüsch Katja Steup-Hüsch

Westerwald. „Halloween ist doch kein Fest“, ist auch im Kreis Altenkirchen kurz vor dem 31. Oktober immer wieder zu hören. Doch die Zahl der Angebote im gesamten Westerwald zeigen: Auch hier ist das Kürbisfest angekommen.

Denn die Gegner werden weniger und die Zahl der Veranstaltungen steigt auch hier. Da gibt es ein Labyrinth des Grauens, Gruselhäuser, Kürbisschnitzen und Partys, aber auch eine mystische Wanderung. All das sorgt schon am Wochenende und insbesondere am Abend vor Allerheiligen für ein wohliges Schauern und die eine oder andere gefüllte Tasche voller Süßigkeiten.

