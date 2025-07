Wenn Hans-Jürgen Benner einmal in der Woche seine Enkel aus der Maximilian-Kolbe-Grundschule in Scheuerfeld in den vergangenen Monaten abgeholt hat, konnte der Diakon sich von den Fortschritten des Anbaus überzeugen, erzählt er. Nun wurden die beiden neuen Klassenräume eingeweiht und Benner waltete als Diakon seines Amtes und nahm die Einsegnung mit Weihwasser und Gebeten vor. Gleichzeitig stellte er Lehrerinnen und Schüler unter den Schutz Gottes. Der Seelsorger erinnerte daran, dass Kinder in Kriegsgebieten diese Chancen nicht hätten.

Nach noch nicht mal einem Jahr Bauzeit ist der Anbau der Grundschule Scheuerfeld fertig geworden und der ganze Stolz der Schulgemeinschaft. Das wurde bei der offiziellen Einweihung deutlich. „Auch ein kleiner Schulträger kann Schule“, betonte Ortsbürgermeister Harald Dohm. 85 Kinder besuchen aktuell die Maximilian-Kolbe-Grundschule, bald werden es 90 sein. Die Erweiterung war dringend nötig, denn die Schule musste sich übergangsweise mit Containern behelfen. 450 000 Euro hat der Anbau – gefördert von Land und Kreis – gekostet. Dohm dankte dem Architekten der VG-Verwaltung Betzdorf.Gebhardshain, Josua Straka und dem Bauhof Scheuerfeld für ihr Engagement. Ein Dankeschön ging auch an Claudia Barton von der Verwaltung, die sich um die Schulen in der VG kümmert.

Scheuerfeld ist, wie erwähnt, eine Besonderheit, denn hier ist nicht die VG, sondern die Ortsgemeinde der Schulträger. Bürgermeister Joachim Brenner kam als Gast zur Einweihung und hatte einen Gutschein für die Ausstattung der Schulbücherei dabei, eines der nächsten Projekte. Er fühle sich der Scheuerfelder Grundschule sehr verbunden und besuche gerne dort die Veranstaltungen, sagte Brenner in seinem Grußwort. Dieser Tag sei etwas Besonderes, betonte der Bürgermeister. Denn neben der Einweihung stand auch ein Spatenstich auf der Tagesordnung. Die Grundschule bekommt nämlich auch eine eigene Mensa, in der 30 Kinder Mittagessen können. Die Kosten belaufen sich auf 220.000 Euro, auch hierfür gibt es Zuschüsse.

Damit erfüllt die Schule die vom Gesetzgeber vorgegebenen Anforderungen der erweiterten Betreuungszeiten. „Einweihung und Spatenstich an einem Tag, das kommt nicht oft vor“, freute sich Brenner. Ein schöner Tag für die Schule, das findet auch Rektorin Salome Becker-Dohm, die seit 20 Jahren die Scheuerfelder Grundschule leitet und nun in einem der neuen Klassenräume unterrichtet. „In einer schönen Atmosphäre lernt man besser“, fühlt sich die Schulleiterin durchaus privilegiert, wie sie in ihrem Grußwort betont. Hell und freundlich seien die neuen Räume und der Anbau als solcher kaum zu erkennen. „Das ist ein absoluter Wohlfühlcharakter.“

Ähnlich äußert sich auch Personalrätin Barbara Moog, die im benachbarten zweiten neuen Klassenraum unterrichtet. Beide Räume sind durch eine Wand getrennt, die bei Bedarf geöffnet werden kann. Moog dankte der Ortsgemeinde und allen Beteiligten, dass die Grundschule in Scheuerfeld ständig im Wandel und somit auf dem neuesten Stand sei.

Anbau und Spatenstich für die Mensa seien ein „Meilenstein“ für die Schule, sagt Elternsprecher Sebastian Knott und spricht wie seine Vorredner von einem „Tag voller Freude“. Die Maßnahmen seien mehr als nur Bauvorhaben – „wir glauben an die Zukunft unserer Kinder“, so Knott. Auch in der künftigen Mensa, die spätestens Ende des Jahres fertig gestellt sein soll, werde künftig nicht nur zusammen gegessen, fährt der Elternsprecher fort: „Sie ist ein Treffpunkt, eine Gemeinschaft, wo die Kinder neue Freunde finden können.“

Klassenräume und Mensa sind nicht die einzigen Bauvorhaben, erläutert Ortsbürgermeister Dohm. Derzeit bekommt die Schulturnhalle eine neue Wärmedämmung (64.000 Euro), der Schulhof bekommt einen neuen Belag (51.000 Euro) und die künftige Schulbücherei neues Mobiliar (6000 Euro). „Wenn alles erledigt ist, dann fehlt nichts mehr“, bilanziert Dohm und sieht die Maximilian-Kolbe-Grundschule Scheuerfeld für die Zukunft gut gerüstet.