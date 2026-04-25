340.000 Euro investiert Grundschule in Scheuerfeld erfährt deutliche Aufwertung Claudia Geimer 25.04.2026, 20:00 Uhr

i Der Speiseplan ist vielfältig: Schulleiterin Salome Becker-Dohm und Ortsbürgermeister Harald Dohm stellten die neue Mensa vor. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Maximilian-Kolbe-Grundschule in Scheuerfeld hat neben einer neuen Mensa auch einen umgestalteten Schulhof und eine neue Bücherei bekommen. Dank des Baugebiets „Hanfsland“ zieht es nämlich viele, junge Familien in die Region.

Sandkasten, Spielgeräte, kleine Fußballtore, ein Basketballkorb – es handelt sich hier um keinen Spielplatz, sondern um den umgestalteten Schulhof der Maximilian-Kolbe-Grundschule in Scheuerfeld. Nicht nur Outdoor hat sich einiges getan, sondern auch in den Innenräumen des Schulgebäudes, wie Ortsbürgermeister Harald Dohm – die Ortsgemeinde ist Träger der Grundschule – und Schulleiterin Salome Becker-Dohm bei einem Rundgang erläutern.







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