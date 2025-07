Auf dem südöstlichen Gelände der Astrid-Lindgren-Schule in Gebhardshain werden bald die Bauarbeiten anrücken. Denn dort soll in den kommenden Monaten ein Ersatzbau errichtet werden. Notwendig ist dieser, da die Grundschule bereits zum Schuljahr 2026/27 flächendeckend eine Ganztagsbetreuung anbieten muss. 1,1 Millionen soll der Bau kosten. Die Fertigstellung ist für Ostern 2026 angepeilt.

„Das ist dann das vierte Angebot einer Ganztagsbetreuung an einer Grundschule in der Verbandsgemeinde“, sagt Joachim Brenner, Bürgermeister der VG Betzdorf-Gebhardshain beim Pressegespräch an der Grundschule in Gebhardshain. Eine Ganztagsbetreuung gibt es bislang Betzdorf an der Martin-Luther- sowie Christophorus-Grundschule in Betzdorf sowie an der St.-Martin-Grundschule in Elkenroth. Für den Schulbezirk Gebhardshain-Malberg gibt es aktuell kein Ganztagsangebot. Zu diesem Schulbezirk zählen die Ortsgemeinden Gebhardshain, Steineroth, Elben, Steinebach, Fensdorf und seit einigen Jahren auch Malberg mit einer Außenstelle der Astrid-Lindgren-Grundschule zusammen mit Rosenheim.

„Das Ziel ist es, flächendeckend ein Ganztagsangebot aufzubauen, um diese Serviceleistung für junge Familien bereitzustellen.“

Bürgermeister Joachim Brenner

„Das Ziel ist es, flächendeckend ein Ganztagsangebot aufzubauen, um diese Serviceleistung für junge Familien bereitzustellen“, sagt Bürgermeister Brenner. Und diese Serviceleistung wird auch gebraucht. Denn 22 Kinder aus dem Schulbezirk Gebhardshain-Malberg sind im vergangenen Schuljahr nach Elkenroth gefahren, da es dort das Ganztagsangebot gibt. Wenn dieses Angebot in Gebhardshain im übernächsten Schuljahr dann losgeht, müssten aber die Kinder, die bereits nach Elkenroth fahren nicht zwingend wieder die Schule wechseln. „Das ist natürlich freiwillig“, sagt Brenner.

Der Betzdorfer Architekt Oliver Schmidt erklärt, was alles für den Ersatzbau ansteht. „Die zwei Klassen in dem Gebäude werden übereinander gebaut“, sagt Schmidt. So könne man Fläche sparen. Das Gebäude werde auf einer Fläche von 350 Quadratmeter gebaut und habe ein Volumen von 1500 Kubikmetern. Es werde in Massivbauweise gebaut. „Wir erfinden das Rad damit nicht neu“, sagt er. „Der Anbau werde sich dann problemlos in das bisherige Gebäude einfügen und gar nicht mehr als Anbau erkennbar sein.“

Auch der Ersatzbau soll barrierefrei sein

Da es sich bei der Astrid-Lindgren-Grundschule um eine sogenannte Schwerpunktschule handele, ist auch die Barrierefreiheit besonders wichtig. „Es gehen auch Kinder auf die Schule hier, die gehandicapt sind“, sagt Bürgermeister Brenner. Deshalb wird es auch einen Aufzug geben. Im Altbau gibt es diesen bereits. „Bei einem so alten Gebäude aus den 1970ern ist das nicht selbstverständlich“, sagt Brenner.

Aber auch an dem Altbau der Grundschule ist einiges geschehen. Der Amokschutz im Schulhof ist mittlerweile fertig, sagt Josua Straka, Planer und Architekt bei der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. In den Klassenräumen sind neue Waschbecken installiert worden und der sanitären Anlagen werden neu gefliest. Zumal wird der ehemalige Kindergarten im westlichen Teil saniert und unter anderem barrierefrei gemacht. Dazu kam noch ein Umbau der Küche, eine Dachsanierung und Photovoltaikanlagen, die installiert wurden. Dazu wird noch eine Ausgabeküche installiert und ein Spielraum eingerichtet. Das seien noch mal Kosten von gut 850.000 Euro. „Wir verbauen hier also gut zwei Millionen Euro“, sagt Bürgermeister Joachim Brenner. „Das ist aktuell die Baumaßnahme mit dem größten Gesamtvolumen in der Verbandsgemeinde.“

i Die Pläne für den geplanten Ersatzbau (links) und das gesamte Schulgebäude (rechts). Thomas Leurs

Und dass solche Angebote wie die Ganztagsbetreuung in Gebhardshain wichtiger denn je sind, erfährt Brenner regelmäßig. „Bei berufstätigen Eltern und gerade bei Alleinerziehenden ist das extrem wichtig, dass ein gesundes Mittagessen angeboten wird“, sagt der Bürgermeister. Das bestätigt auch Architekt Oliver Schmidt. „Über zu wenige Kinder können wir uns nicht beklagen“, sagt er. Deshalb müssen jetzt schon die richtigen Schritte eingeleitet werden, um Eltern zu entlasten.