Neben der fast einstündigen Diskussion zum Nachtragshaushalt prägten weitere Punkte die jüngste Sitzung des Wissener Stadtrates. Diese wurden zwar mit der notwendigen Sorgfalt, aber dennoch zügig beraten und verabschiedet.

So wurde ein neuer Forstwirtschaftsplan ebenso einstimmig angenommen wie die Auftragsvergabe zu weiteren Sanierungsarbeiten (unter anderem Geröllschutzmaßnahmen) in der Straße „In der Deubach“. Ein Teil des innerstädtischen Radweges, der in einigen Bereichen erhebliche Schäden aufweist, wird neu asphaltiert und markiert. Auch die Priorisierung der Straßenausbaumaßnahmen (die Eichendorffstraße rückt nach vorne) wurde nach kurzer Beratung verabschiedet.

i Als Umleitungsstrecke während der weiterhin andauernden Bauarbeiten in der Holschbacher Straße ist die Eichendorffstraße arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Elmar Hering

Die Holschbacher Straße, die Fürst-Hatzfeldt-Straße und die Gerichtsstraße wurden in das Bauprogramm für die Teileinrichtungen “Straßenoberflächenentwässerung“ aufgenommen. „Dies ist Voraussetzung für die wiederkehrenden Beiträge“, erklärte Bürgermeister Berno Neuhoff den Grund zur Beschlussvorlage, die einstimmig angenommen wurde.

In Sachen Wasser gibt es in Wissen auch in anderer Hinsicht neuralgische Punkte, wie beispielsweise die Areale „Deubach“ und „Köttingsbach“ – Gebiete, die nach Aussage von Sebastian Träger (Stadtwerke) insbesondere für das Hochwasserschutzkonzept von hoher Bedeutung sind. „Gerade heute ist wieder ein Gullydeckel im Bereich der Köttingsbach nach oben gekommen“, verdeutlichte Träger mit Blick auf das kurze Starkregenereignis am Donnerstag die Notwendigkeit einer umfangreichen Sanierung. Diese soll dafür sorgen, dass künftige Hochwasserereignisse keine Schäden anrichten. Kerstin Roßbach (Fachbereichsleiterin Bauen und Infrastruktur der Stadt Wissen) sprach in diesem Zusammenhang von einer Projektierung „für die nächsten fünf Jahre“.

Wohnappartements in Siegnähe

Nach intensiven Vorberatungen und Anhörungen aller beteiligten Fachstellen seitens des Kreises und Landes wurde dem Bebauungsplan „Tagespflegestation Frankenthal“ (Gelände der ehemaligen Gastronomie „Im Garten“) bei drei Enthaltungen grünes Licht erteilt. Kerstin Roßbach hatte zuvor die Einlassungen der SGD-Nord, des Abfallwirtschaftsbetriebes und die Stellungnahme des Kreises Altenkirchen erörtert. „Wir befinden uns hier im Hochwasserschutzgebiet. Und gestern Nachmittag wurde uns seitens der SGD (Struktur- und Genehmigungsdirektion) grünes Licht erteilt“, sagte sie und machte deutlich, dass gerade diese Behörde hohe Maßstäbe ansetze.

Unter dem Punkt Mitteilungen verwies Bürgermeister Neuhoff insbesondere auf neu aufgetretene Schäden im roten Oberflächenbelag der Rathausstraße. „Wir als Stadt sind die Geschädigten, aber es liegt seitens der ausführenden Firma eine Gewährleistungspflicht vor. Dennoch haben wir zur Sicherung der Interessen der Stadt Wissen unseren Anwalt eingeschaltet“, so Neuhoff.