Fahrraddemo durch die Stadt Grüne in Betzdorf werben für bessere Fahrradwege Claudia Geimer 14.10.2025, 09:00 Uhr

i Die Fahrraddemo der Grünen endete in der Fußgängerzone. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Fahrradfahrer in Betzdorf sind Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse. So sehen das die Grünen in der Stadt. Mit einer Aktion auf dem Rad wollen sie ihrer Forderung nach besseren Radwegen Ausdruck verleihen - und geben konkrete Verbesserungsvorschläge.

Fahrradfahrer in Betzdorf fühlten sich wie Verkehrsteilnehmer „Zweiter Klasse“ – das müsse sich ändern. So der Tenor der Grünen auf der ersten, vom Kreisverband organisierten, Fahrradkundgebung, die am Rampenwendel ihren Abschluss fand. „Critical Mass“ nannte sich das Ganze und diente dem Zweck, mit kritischem Blick durch Betzdorf zu radeln – dazu hatten die Grünen eingeladen.







