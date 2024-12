Nach zweiter Insolvenz bei DRK Grüne fordern Sicherheit für Krankenhauspersonal 18.12.2024, 17:00 Uhr

i Was geschieht am Standort Kirchen? Die Grünen im Kreis Altenkirchen machen sich für einen Erhalt des Krankenhauses an der Sieg stark. Foto: Markus Kratzer Markus Kratzer. Markus Kratzer

Nach der neuerlichen Insolvenz der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz haben vor allem im Kreis Altenkirchen die Sorgen um eine ausreichende stationäre Versorgung der Menschen zugenommen. Auch die Grünen melden sich zu Wort.

Vor einer Kündigungswelle an den Standorten der erneut insolventen DRK-Krankenhausträgergesellschaft Rheinland-Pfalz warnen die Grünen im Kreis Altenkirchen, insbesondere mit Blick auf das Krankenhaus in Kirchen. „Nach kaum überstandener Insolvenz in Eigenverwaltung beginnt das Pflänzchen ,Vertrauen in die medizinische Versorgung im Landkreis’ sich langsam zu erholen, und schon wird es wieder niedergetrampelt“, so Placido Grigoli, ...

