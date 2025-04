Raus aus der Arbeitslosigkeit und rein in die Selbstständigkeit – das ermöglicht die neue Gründungsberatung der Beratungsstelle Neue Kompetenz des Trägervereins Familie und Beruf in Altenkirchen. Frauen und Männer können das Angebot wahrnehmen.

Arbeitslosigkeit und Gründungswilligkeit müssen sich nicht ausschließen. Wer eine gute Idee hat, kann auch aus der Arbeitslosigkeit in die Unternehmensgründung starten. Möglich macht das ein neues Angebot der Beratungsstelle Neue Kompetenz des Trägervereins Familie und Beruf in Altenkirchen. Mit dem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS-Gutschein, finanzielle Förderung für Arbeitssuchende) der Agenturen für Arbeit können Interessierte wertvolles Wissen und professionelle Unterstützung für die angedachte Unternehmensgründung beim AVGS Gründungscoaching der Neuen Kompetenz erhalten.

Das Angebot soll arbeitslosen Frauen und Männern im Kreis Altenkirchen ermöglichen, den Schritt in die Selbstständigkeit und gleichzeitig in den Vollerwerb zu wagen. 2024 wurde die Zertifizierung des neuen Angebots der Beratungsstelle abgeschlossen, nun starten die Verantwortlichen in das neue Projekt.

„Es sollte möglichst eine durchdachte erste Idee bestehen, die Leidenschaft in sich birgt.“

Gründungscoach und Wirtschaftspsychologin Martina Zabel

Mit Rat und Tat wird Martina Zabel, Gründungscoach und Wirtschaftspsychologin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Begleitung von Gründerinnen und Gründern, den Teilnehmern zur Seite stehen. Wichtig zu Beginn: „Es sollte möglichst eine durchdachte erste Idee bestehen, die Leidenschaft in sich birgt“, erklärt Martina Zabel. Besonders hervorzuheben sei der „geschützte Raum“ in der Beratungsstelle an der Wilhelmstraße 29, wie Anke Hollatz, ehrenamtliche Geschäftsführung und Beraterin, betont. Angst müsse niemand haben, dass seine Idee „geklaut“ werden könnte, die Verantwortlichen in der Beratungsstelle verweisen diesbezüglich auf die Schweigepflicht. Auf Wunsch können ebenso Kooperationen unter den Gründern entstehen und Kontakte genutzt werden. Insgesamt werde man verschiedene Synergien aus den bisherigen Projekten und Kompetenzen der Beratungsstelle gebrauchen.

i Freuen sich über die Zertifizierung und informieren über das Angebot (von links): Anke Hollatz (ehrenamtliche Geschäftsführung und Beraterin), Martina Zabel (Gründungscoach und Beraterin) und Julia Bieler (Vorsitzende Neue Kompetenz und Gleichstellungsbeauftragte Kreis Altenkirchen). Annika Stock

Die eigentliche Idee für das Gründungscoaching sei über Anfragen von Frauen bei Jobcenter und der Agentur für Arbeit entstanden, wie die Verantwortlichen berichten. Bereits seit 2005 bietet die Beratungsstelle das Angebot Business-Werkstatt an, hierbei wurde bereits 1000 Frauen mit einer speziellen Workshop-Reihe für Existenzgründerinnen berufsbegleitend geholfen.

Die Vorsitzende des Vereins, Julia Bieler, betont, dass es wichtig sei, dass die Gründer am Thema dranbleiben. Die Teilnehmer würden laut Hollatz wichtige Tools, Ressourcen und Netzwerke an die Hand bekommen, um mit Blick auf mögliche Krisen bestmöglich gewappnet zu sein – schließlich ist die Corona-Pandemie noch nicht lange her. Gerade diese Zeit war eine schwere für viele Selbstständige oder Menschen, die davon träumten.

Teilnehmer erhalten eine Tragfähigkeitsbescheinigung

Das AVGS Gründungscoaching findet als Präsenzcoaching am Standort Altenkirchen (Wilhelmstraße 29, Zugang über Schlossweg 6) statt. Die fünf aufeinander abgestimmten Module des Gründungscoachings können bei Bedarf nach Absprache einzeln gebucht werden. Die Module bauen aufeinander auf, wie Zabel betont. Nach erfolgreichem Abschluss des Coaching erhalten die Teilnehmer die Tragfähigkeitsbescheinigung – auch bekannt als „fachkundige Stellungnahme“.

Voraussetzung ist, dass 150 Tage vor Auslaufen des Arbeitslosengeldbetrags gegründet werden muss. Zwar sei dies ein enges Zeitfenster, wie Zabel ausführt, aber es sei machbar. Laut ihr halte der Großteil der bisherigen Gründer trotz des Anspruchs bis zum Schluss durch. Unternehmensgründer werden im Nachgang noch mal rückblickend von ihr beraten. Grundsätzlich seien die ersten zwei Jahren für neue Unternehmen entscheidend und die schwierigsten, wie sie berichtet.

Individuelle Beratung mit den wichtigsten Punkten

Gemeinsam wird sich in einer individuellen Beratung auf die wichtigsten Punkte konzentriert, wie Markt- und Zielgruppenanalyse, Positionierung, Angebotsentwicklung sowie die Strategie und Marketing-Planung. „Gemeinsam erarbeiten wir den tragfähigen Businessplan inklusive einer detaillierten Finanzplanung“, so Zabel. Interessierte haben die Möglichkeit eines kostenfreien und unverbindlichen Erstgesprächs. Kontakt gibt es per E-Mail an buero@neuekompetenz.de oder unter Telefon 02681/986129.

Neue Kompetenz Familie und Berufe e.V.

Die Neue Kompetenz unter dem Trägerverein Familie & Beruf e.V. ist eine AZAV zertifizierte Beratungsstelle und führt individuelle und zu 100 Prozent geförderte Gründungsberatungen durch. Das AVGS Gründungscoaching der Neuen Kompetenz beinhaltet neben den individuellen Themen der Teilnehmenden eine passgenaue Analyse der Gründungsidee sowie die weitere Begleitung. Weitere Projekte der Beratungsstelle: Beratungsstelle Frau & Beruf (Förderung: Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration/Europäisches Sozialfonds plus, Neue Kompetenz), Business-Werkstatt (Förderung: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau/Teilnehmerinnengebühr), Väter im Fokus (Förderung: Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration), Eltern im Blick (Förderung: Neue Kompetenz) und Ehrenamt (Club Internationaler Talente, frauenpolitisches Zukunftslab). Die Beratungsstelle besteht seit 1998 und wird vom Kreis Altenkirchen gefördert. Weitere Infos: www.neuekompetenz.de.