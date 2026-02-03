Umgestaltung vom Schlossplatz Grün soll Altenkirchener Innenstadt attraktiver machen Annika Stock 03.02.2026, 06:00 Uhr

i Derzeit ist der Schlossplatz Altenkirchen eher eine "Steinwüste". Das ist vor allem im Sommer ein Problem. Der Platz soll grüner gestaltet werden, auch die obere Wilhelmstraße (rechts, Fußgängerzone) soll umgestaltet werden. Annika Stock

Innenstädte müssen attraktiver werden, um Kunden zu locken. In Altenkirchen ist eine große Maßnahme geplant: Neben der Abdichtung der unter dem Schlossplatz befindlichen Tiefgarage sollen der Platz und die obere Fußgängerzone neu gestaltet werden.

Die Umgestaltung des Schlossplatzes in Altenkirchen ist die größte Investition in der Kreisstadt Altenkirchen, die die Stadt nun zeitnah umsetzen möchte. Der Platz soll mit Blick auf das „Entwicklungsziel Schlossplatz“ offen, multifunktional und grüner gestaltet werden für mehr Attraktivität.







