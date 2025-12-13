Grube Bindweide und Heilstollen sind auf Erfolgsspur

Die Besucherzahlen der Grube sind stark gewachsen – auch durch einen professionelleren touristischen Betrieb. Für erforderliche Arbeiten müssen im kommenden Jahr allerdings die Eintrittspreise angehoben werden, erklärt Bürgermeister Joachim Brenner.
Es sind erfreuliche Zahlen, die dem gemeinsamen Bergwerksausschuss der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und der Ortsgemeinde Steinebach vorgelegt wurden. Die Besucherzahlen des Besucherbergwerks Grube Bindweide in Steinebach sind im zu Ende gehenden Jahr enorm angestiegen, von 3875 im Jahr 2024 auf 6672.