Eine neue wissenschaftliche Studie beginnt am 8. April 2026 in der Grube Bindweide in Steinebach und an sechs weiteren Heilstollen in Deutschland und Österreich – erforscht werden die Wirkung auf Stress und Schlafstörungen. Teilnehmer werden gesucht.
Der Heilstollen der Grube Bindweide in Steinebach, 450 Meter im Berg und 50 Meter unter der Erde, ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Menschen mit Lungenkrankheiten wie Asthma oder Long-Covid wissen die heilende Wirkung der Therapie zu schätzen.