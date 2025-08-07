Was lange währt, wird endlich gut – die Eröffnung des Fachmarktzentrums Altenkirchen rückt in greifbare Nähe. Der anberaumte Termin Mitte Oktober kann laut Investor Bernard Dov Widerker gehalten werden. Wir waren noch mal auf der Baustelle.

Die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums (FMZ) am Weyerdamm in Altenkirchen rückt immer näher. Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker der Unternehmensgruppe Widerker teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass der anberaumte Eröffnungstermin Mitte Oktober feststehe. „Übergaben sind mit den Mietern alle abgestimmt und die Eröffnung auf den 23. Oktober 2025 festgelegt“, sagt er. Die Mieter, das sind Rewe, Penny, DM, Action, NKD und Kik.

Das Großprojekt soll künftig neue Einkaufsmöglichkeiten und Strahlkraft für die Kreisstadt bringen und – so hoffen diverse Verantwortliche – gleichermaßen wieder zu neuem Schwung in der Fußgängerzone verhelfen, in der momentan acht Gewerbeflächen leer stehen. Zuletzt hat das Schuhgeschäft Schumann seinen Platz geräumt.

Großprojekt in Kreisstadt für 35 Millionen Euro

Das Bauvorhaben Fachmarktzentrum wurde zuletzt mit 32 Millionen Euro kalkuliert, ist nun aber bei einer Gesamtkostensumme von 35,255 Millionen Euro gelandet, „abzüglich diverser Rückvergütungen belaufen sich die Kosten schlussendlich auf 32,821 Millionen Euro“, so Widerker.

Momentan müssten bei den Restarbeiten am Fachmarktzentrum noch typische Mieterausbauten und der Asphaltbeleg zur Straße „Am Weyerdamm“ erledigt werden, wie Investor Bernard Dov Widerker ausführt. Die Sanierung der Straße wird durch die Stadt Altenkirchen durchgeführt und soll zeitnah abgeschlossen werden. Auch die angedachte Treppe, die die Zuwegung von der Quengelstraße – seitlich an der Unterführung zur Straße „Zum Weyerdamm“ für Besucher gewährleisten soll, soll bald noch umgesetzt werden.

Blickt auf die Baustelle am Fachmarktzentrum: Momentan überwiegt der Schlamm noch - hier soll bald ein kundenfreundlicher Parkplatz entstehen. Annika Stock Dieses Foto zeigt die Front des neuen Rewe-Marktes am Weyerdamm. Annika Stock Schweres Gerät und Baumaterialien prägen zwar noch außen das Bild der Baustelle, die Gebäude sind bereits weit fortgescritten. Annika Stock Blick in den Penny-Markt, der ebenfalls zum neuen Fachmarktzentrum gehört. Annika Stock An dieser Stelle soll die Zuwegung von der Quengelstraße – seitlich an der Unterführung zur Straße „Zum Weyerdamm“ für Besucher künftig gewährleistet werden. Eine Treppenanlage soll noch vor der Eröffnung realisiert werden. Annika Stock Die Straße "Zum Weyerdamm" muss noch fertiggestellt werden. Hier ist die Stadt Altenkirchen gefordert. Annika Stock 1 / 6

Insgesamt arbeiten 59 Gewerke und 79 Firmen an dem Großprojekt, wie Bauleiter Hans Christian Groß bei der Baustellen-Begehung unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt. Er teilt sich zusammen mit Polier Lucas Geiß die Bauleitung, die Projektleitung hat Andreas Voht inne. „Wir haben schon versucht, viele Gewerke regional zu vergeben“, so Groß. Die klassischen Gewerke stammen aus der Region. Ungefähr 75 Prozent der Gewerke kommen aus dem Westerwald, Taunus und der Eifel.

Die Märkte seien so weit fertig, nun müsse noch die Außenanlage und die Parkplätze hergerichtet werden – momentan gleicht der Außenbereich noch einer Schlammfläche durch die aufgeweichten Böden vom vielen Regen. Derzeit laufe eine spannende Phase, wie Groß betont, da Prüfungen von Technik, Elektrik, Wasser et cetera und letzte Fertigungsschritte parallel laufen. Gerade die letzten fünf Prozent, auf denen sich das Projekt befinde, seien auf dem Weg der Fertigstellung am anspruchsvollsten, wie Hans Christian Groß aus Erfahrung weiß. Bei dem Großprojekt FMZ handele es sich um das erste große Projekt, dass die Geschäftsstelle von Peter Gross Bau in Koblenz betreue.

i Im und um das Fachmarktzentrum wird fleißig gearbeitet, um alles bis zum Eröffnungstermin fertigzustellen. Annika Stock

Als besondere Herausforderung in der Planung stellte sich die Umstellung von einem großen Expert Klein auf drei kleine Einheiten dar, wie Widerker weiter berichtet. Hierfür musste der Bebauungsplan angepasst werden. Zudem stellte sich der Untergrund des alten Parkplatzes aufgrund „seiner schlechten Beschaffenheit“ als eine Herausforderung dar. Das kann auch Bauleiter Hans Christian Gross bestätigen.

Auf die Frage, was ihm das Großprojekt angesichts der überbordenden Bürokratie für die Zukunft gelehrt habe, antwortet der Stuttgarter Investor: „Dass selbst die größte politische Brisanz und Wichtigkeit eines Projekts vielen total egal ist und man eher verhindert als fördert, um nur keinen Fehler zu begehen.“ Ob er mit Kenntnis der entstehenden Verzögerungen durch die überbordende Bürokratie die Entscheidung für das FMZ wieder so treffen würde? „Ich hätte das Projekt abschreiben sollen. Leider erfüllt dieses Vorhaben nicht die finanziellen Mindesterwartungen, die man für einen Standort dieser Qualität, investierter Arbeit und Risikos erwarten sollte. Die Kosten wurden durch die Bürokratie und damit einhergehend die absolute inakzeptable zeitliche Komponente absolut unnötig in die Luft getrieben.“ Er werde es sich aber nicht nehmen lassen, an der Eröffnung des FMZ teilzunehmen.

Lerneffekt aus ü berbordender Bürokratie?

Unsere Zeitung hat bezüglich der kritisierten überbordenden Bürokratie bei Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz nachgehakt, ob auf kommunaler Ebene etwas aus dem Großprojekt für zukünftige Planungen mitgenommen werde. „Alle Beteiligten sollten aus diesem Projekt lernen, wie die Prozesse schlanker und effektiver gestaltet werden können“, so Lindenpütz. Er möchte sich gleichzeitig bei allen Beteiligten ausdrücklich bedanken dafür, „dass mit Pragmatismus und gesundem Menschenverstand Lösungen gefunden wurden, die letztendlich den Projekterfolg ermöglichten“. Er ist zudem froh, dass Investor Bernard Dov Widerker durchgehalten hat. Für zukünftige neue Großprojekte wäre laut Lindenpütz ein Runder Tisch mit allen beteiligten Behörden sinnvoll, um einen „gemeinsamen Blick auf Großprojekte und deren mögliche Abwicklung zu bekommen“. Er dankt insbesondere dem Stadtrat Altenkirchen, „der in mehreren Sondersitzungen Voraussetzungen geschaffen habe, um den Projektfortschritt zu gewährleisten“. red