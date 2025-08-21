Die 1980er- und 1990er-Jahre: Das sind die Zeiten, in der Nena ihre 99 Luftballons in den Himmel steigen ließ, David Hasselhoff mit „Looking for Freedom“ musikalisch die Mauer niederbrüllte und Modern Talking ganz Europa mit You’re my Heart, you’re my Soul“ zum Tanzen brachte. Genau diese Zeiten sollen am Samstag, 6. September, ab 19 Uhr in der Betzdorfer Stadthalle wieder auferstehen.

„Solch eine Party in der Größe hat es in der Stadthalle schon lange nicht mehr gegeben“, sagt Citymanager Kevin Wallimann beim Pressegespräch an Ort und Stelle. Der Veranstalter schick.media ist in Betzdorf auch kein Unbekannter mehr. Im vergangenen April hat er dort eine große Tattoo-Messe auf die Beine gestellt. Es solle auch noch weitere Veranstaltungen mit schick.media geben. Genaueres könne Wallimann aber noch nicht sagen. „Da ist noch vieles in der Planungsphase“, erklärt er im Gespräch.

Musikvideos auf XXL-Leinwand

Um die Fans der Musik der 80er- und 90er (und ohne das Beste von heute) in die perfekte Stimmung an dem Abend zu bringen, sollen die legendärsten Videos dieser Zeit auf einer XXL-Videoleinwand gezeigt werden. Und dazu hebt ein Special Guest die Stimmung auf ein neues Level, verspricht der Veranstalter in seiner Ankündigung für die 80er- und 90er-Party.

Der besondere Gast ist in diesem Fall das 1992 gegründete Captain Hollywood Project, eine deutsche Dancefloor-Formation. Besonders bekannt geworden ist das Lied „More and More“ sowie „Only with You“ und „Find another Way“. Das Debütalbum „Love is not Sex“, auf dem der Titel „More and More“ zu finden ist, hat sich allein in Europa mehr als 400.000-mal verkauft. Gegründet hat das Captain Hollywood Project der US-amerikanische Tänzer und Sänger Tony Harrison. In den 1990er-Jahren revolutionierte er die Eurodance-Szene.

Project lässt Eurodance-Zeit wieder aufleben

Die Eurodance-Zeit hat damals eine eigene energiegeladene Tanzrichtung hervorgebracht. Mit innovativen Choreografien setzte das Projekt neue Maßstäbe in der Musikszene. Tony Harrison arbeitete zudem als Choreograf für internationale Stars wie La Toya Jackson, Kim Wilde und DJ Bobo. Mit der neuen Front-Crew erlebt das Project eine Renaissance und bringt die unvergesslichen Hits der 90er zurück auf die internationalen Bühnen, so der Ankündigungstext für die 80er- und 90er-Party in Betzdorf.

Und ein kleines Geschenk für Gäste wird es auch geben. Allerdings nur, wer sich an bestimmte Bedingungen hält. Wer an dem Abend im passenden Look der Zeit kommt, erhält exklusiv eine Mix-CD gratis, verspricht der Veranstalter. Die Tickets für die Veranstaltung sind im Vorverkauf nur online unter www.ww-events-tickets.de zu haben, sagt Karl Kroliczek vom Stadthallenmanagement MyDearCaptain. „Es wird dann noch Resttickets an der Abendkasse geben“, sagt Kroliczek.

Vorfeiern im Biergarten

Und noch eine Besonderheit gibt es an diesem Abend. Der Hellergarten – Biergarten an der Stadthalle –, der an diesem Wochenende, Samstag, 23. August, erstmals geöffnet hat, lädt die Gäste zu einer Pre-Party ab 15 Uhr ein. So könne man sich in gemütlicher Atmosphäre treffen und auf die Show einstimmen.