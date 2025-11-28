Weißes Pulver in Brief
Großeinsatz vor Siegener Polizeiwache – das ist bekannt
Weißes Pulver sorgte für ein Feuerwehr-Großaufgebot vor der Polizeiwache Siegen-Wittgenstein.
Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Ungewöhnliche Szenen ereigneten sich am Donnerstag über mehrere Stunden bis in die Nacht hinein vor der Polizeiwache in Siegen-Weidenau. Feuerwehr und eine Spezialeinheit mussten anrücken. Derweil gibt es neue Erkenntnisse. 

Lesezeit 2 Minuten
Rätselhaftes weißes Pulver sorgte für ungewöhnliche Szenen am Donnerstag vor der Polizeiwache Siegen-Wittgenstein. Nachdem bereits erste Tests durch Spezialeinheiten der Feuerwehr negativ ausfielen, hat die abschließende Untersuchung durch das Landeskriminalamt (LKA) eine eindeutige Entwarnung geliefert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

