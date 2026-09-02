Klickerverein Kirchen hilft Große Spendengala im Freusburger Bürgerhaus Thomas Leurs 02.09.2026, 18:00 Uhr

i Ralf Schaumann, Uwe Manderbach und Bernd Schneider mit dem Plakat für die Live-Show von Reiner Meutsch. Thomas Leurs

Eine Stimme aus dem Musical „Der König der Löwen“, Akrobaten und Musik: Das alles gibt es auf einer Spendengala am 29. Oktober im Freusburger Bürgerhaus. Auf die Beine stellt das unter anderem Uwe Manderbach mit dem Kirchener Klickerverein.

Am Donnerstag, 29. Oktober, wird es im Freusburger Bürgerhaus voll. Da ist sich Uwe Manderbach jetzt schon sicher. Für diesen Abend plant er zusammen mit dem Kirchener Klickerverein eine große Spendengala. Ein wichtiger Star des Abends ist Reiner Meutsch.







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