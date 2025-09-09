Musical-Freunde sind am Wochenende im Freusburger Bürgerhaus voll auf ihre Kosten gekommen. Rund 30 Sänger boten bei der Premiere des Siegtal-Musicals viele Lieder – und eines aus einem Musical, das erst übernächstes Jahr uraufgeführt werden soll.

Ein wahres Feuerwerk der Musical-Kunst erlebten die Besucherinnen und Besucher am vergangenen Wochenende im Bürgerhaus in Freusburg anlässlich der Premiere der Aufführung des Siegtal-Musicals. Thorsten Uebe-Emden, der künstlerische Leiter, hat den jungen Verein erst im Januar 2024 gegründet und präsentierte an zwei Tagen eine große Show mit rund 30 Sängern. Klassiker und Eigenkompositionen, Tänzer und Schauspieler rückten seine Vision, das Musical Druidenstein, das 2027 uraufgeführt werden soll, in greifbare Nähe.

Die Vorbereitungen für das Siegtal Musical begannen bereits Anfang März 2025 mit den ersten Castings. Über 13 Wochenenden hinweg probte das Ensemble intensiv, samstags und sonntags, dazu mit vielen zusätzlichen eigenen Übungen.

„Das Musical ist wie eine Schachtel Pralinen, vielfältig, süß, überraschend, aber leider viel zu schnell leer.“

Moderator David Marek

Die Zuhörer waren begeistert von den tollen Stimmen, den Choreografien, die denen einer Fernsehshow in nichts nachstanden, aber auch von den fantasievollen Kostümen. Moderator David Marek führte humorvoll, charmant und mit einem Augenzwinkern durch den Abend: „Das Musical ist wie eine Schachtel Pralinen, vielfältig, süß, überraschend, aber leider viel zu schnell leer.“ Wie recht er hatte, kaum war ein Lied verklungen, hätte man am liebsten gleich die nächste Praline probiert.

i "Unser Leben ist echt krass" (aus Annie) meint das Kinder- und Jugend-Ensemble. Gaby Wertebach

Alle Songs waren durchweg fantastisch, teils temperamentvoll wie „I want to break free“, gesungen und getanzt von einem ebenso temperamentvollen Nico Koslowski, oder traurig wie „Over the rainbow“ (aus der „Zauberer von Oz“), hingebungsvoll dargeboten von Jana Weschenbach. Eindrucksvoll „Heut ist der Tag“, gesungen von Alyssa und Nadine Uebe-Emden und Paula Schulte. Gut gefiel auch „Unser Leben ist echt krass“ des Kinder- und Jugend-Ensembles oder „Beat it“, fetzig dargeboten von Ramon Zamani-Pour. Leider können nicht alle genannt werden, was ihre Leistungen absolut nicht schmälert.

Auch Lied aus dem für 2027 geplanten Musical „Druidenstein“ gesungen

Auf der Bühne erklangen bekannte Melodien aus „Die drei Musketiere“, „Sunset Boulevard“, „Sister Act“ oder „Der König der Löwen“. Auch der Tanz der Vampire durfte nicht fehlen. Als ein Höhepunkt des Abends kam der „König der Finsternis“ selbst (Thorsten Uebe-Emden) in einem prachtvollen Kostüm und trat gemeinsam mit Stefanie Köb auf. Neben den bekannten Musical-Klassikern wie „Wenn ich einmal reich wär“ (Anatevka), fantastisch gesungen von Jürgen Fellner, wagte der Verein auch einen Blick in die Zukunft. Mit „Keltenherz“ (Männer-Ensemble), „Keltenleben“ (Kinder- und Frauen-Ensemble) aus dem neuen Musical „Druidenstein“, (Uraufführung für 2027 geplant), wurden selbst gestaltete Kompositionen vorgestellt.

i Thorsten und Nadine Uebe-Emden mit "Das Lied, das jetzt erklingt" aus dem Comedy-Musical Spamalot. Gaby Wertebach

Thorsten und Nadine Uebe-Emden sorgten für Heiterkeit, als beide in einem fantasievollen Schwan „Das Lied, das jetzt erklingt“ mit Thorsten Uebe-Emden als Galahad, mit ihren tollen Stimmen im Duett sangen. Eine grandiose Szene, die von den beiden mit viel Gespür für Humor umgesetzt wurde.

Nach zehn Jahren Chorpause wieder auf der Bühne

Besonders beeindruckte die Vielfalt der Mitwirkenden. Das Kinder- und Jugendensemble begeisterte das Publikum ebenso wie das Erwachsenenensemble. Unter ihnen der zehnjährige Theo, der mit Gesang und Tanz glänzte, sowie Elke (73), die nach zehn Jahren Chor-Pause plötzlich wieder Lust bekam, auf der Bühne zu stehen, inspiriert durch einen früheren Auftritt des Vereins in der Freusburger Mühle. Sänger Tom aus Köln, der durch den Aufruf nach Mitwirkenden auf die Gruppe aufmerksam wurde, das Projekt spannend findet und sich auf alles freut, was noch kommt, und da dürfte ganz sicher noch einiges zu erwarten sein.

Der Verein versteht sich selbst als „Ausprobierverein“, so Moderator Marek, und lebt von der Vielfalt seiner Mitglieder. Menschen verschiedensten Alters und mit unterschiedlichen Erfahrungen finden hier zusammen, um gemeinsam ihre Leidenschaft für Musik, Tanz und Theater zu verwirklichen. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind willkommen, um die Vision von Thorsten Uebe-Emden, der nach dem tosenden Applaus der Zuhörer und seines Ensembles sichtlich gerührt war, weiterzutragen und mitzugestalten.