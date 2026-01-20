Mehrere Windenergieanlagen sollen im Freizeitgebiet Kreuzeiche auf NRW-Seite entstehen. Wieso die beiden Ortschefs in rheinland-pfälzischer Nachbarschaft mit gemischten Gefühlen auf das Großprojekt vor „ihrer Haustür“ blicken.
Lesezeit 2 Minuten
Das Panorama über dem Oberkreis des Kreises Altenkirchen steht vor einer massiven Veränderung. Mit dem Bau des Windparks „Siegen-Kreuzeiche“ durch das Düsseldorfer Unternehmen Grünwerke werden vier Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 250 Metern auch den Ausblick Richtung Siegerland für die Mudersbacher und Brachbacher Bürger deutlich verändern.