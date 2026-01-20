Windpark Siegen-Kreuzeiche „Große Freudensprünge habe ich nicht gemacht“ Daniel-D. Pirker 20.01.2026, 19:30 Uhr

i Die Ortsbürgermeister von Brachbach, Steffen Kappes (links), und Mudersbach, Christian Peter. Klaus Hinkel

Mehrere Windenergieanlagen sollen im Freizeitgebiet Kreuzeiche auf NRW-Seite entstehen. Wieso die beiden Ortschefs in rheinland-pfälzischer Nachbarschaft mit gemischten Gefühlen auf das Großprojekt vor „ihrer Haustür“ blicken.

Das Panorama über dem Oberkreis des Kreises Altenkirchen steht vor einer massiven Veränderung. Mit dem Bau des Windparks „Siegen-Kreuzeiche“ durch das Düsseldorfer Unternehmen Grünwerke werden vier Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 250 Metern auch den Ausblick Richtung Siegerland für die Mudersbacher und Brachbacher Bürger deutlich verändern.







